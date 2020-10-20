اتبع هذه الخطوات للاحتفاظ بـ “ستوري” انستغرام

واحدة من مساوئ القصة أو “الستوري” على تطبيق انستغرام أنها تختفي خلال 24 ساعة من تحميلها، بينما تريد معظم الناس الاحتفاظ بها لا سيما إذا كانت توثق لحظة خاصة بالنسبة إليهم يودون الاحتفاظ بها والرجوع إليها من خلال التطبيق، لكن هذا الأمر ليس مستحيلا، إذ يمكن أرشفة الصورة أو مقاطع الفيديو الخاصة على “الستوري” من خلال اتباع بعض التعليمات.

تتمتع قصص إنستاجرام بعمر ضئيل يبلغ 24 ساعة، لكن تطبيق إنستاجرام يحتفظ في الواقع بأرشيف خاص لجميع منشورات قصتك القديمة التي يمكنك الوصول إليها في أي وقت وإحيائها كملف تعريف مميز.

قد يكون البحث في أرشيف منشورات قصتك بالكامل لإبراز النقاط البارزة أمرًا صعبًا، لكن إنستاجرام لديه مرشح جديد يعتمد على الموقع يعرض جميع منشوراتك السابقة التي تم وضع علامة عليها على شاشة خريطة واحدة.

خريطة قصص إنستاجرام الجديدة هي جزء من آخر تحديث للتطبيق، وهي متاحة على نظامي iOS وأندرويد، لذلك إليك كيفية العثور على خريطة قصصك:

افتح تطبيق إنستاجرام وانتقل إلى ملف التعريف الخاص بك.

اضغط على أيقونة الخطوط الثلاثة لفتح الخيارات.

حدد خيار الأرشيف لعرض تاريخ نشر قصتك، حيث تحتوي هذه القائمة على ثلاث علامات تبويب: جميع المنشورات (مدرجة بالترتيب الزمني)، وعرض التقويم (يتيح لك عرض المشاركات حسب تاريخ محدد)، وعلامة تبويب الموقع.

انقر فوق علامة تبويب الموقع لرؤية خريطة للمكان الذي أنشأت فيه منشورات قصتك. (المواقع المثبتة هي المكان الذي تم فيه وضع علامة على الصورة أو الفيديو، وليس البيانات الوصفية للصورة الأصلية).

أثناء وجودك في علامة تبويب الموقع، يمكنك الضغط على الشاشة لتصغير وتكبير الخريطة، كما يمكنك النقر فوق الدبابيس الموجودة على الخريطة لمشاهدة منشورات قصتك. حيث تساعد إيماءات التكبير والتصغير عندما يكون لديك عدد كبير من منشورات القصة التي يتم التقاطها في موقع معين وتحتاج إلى الحصول على نظرة أكثر دقة.

يمكنك أيضًا استخدام عرض الموقع لإنشاء أبرز أحداث القصة الجديدة بناءً على الموقع في إنستاجرام:

انقر فوق موقع على الخريطة لفتح منشورات القصة التي تريد إضافتها.

حدد رمز (تمييز) من القائمة السفلية.

قم بتحرير الاسم.

انقر على إضافة، لإضافة جميع الصور ومقاطع الفيديو إلى المجموعة المميزة ونشرها في ملفك الشخصي.

إذا لم تتمكن من العثور على منشور قصة على الخريطة، فمن المحتمل أنك لم تضع علامة على الموقع، لكن لا تزال المشاركات التي لا تحتوي على علامات الموقع تظهر في علامات تبويب الترتيب الزمني والتقويم، حيث يمكنك مراجعتها وإضافتها إلى المجموعات المميزة.