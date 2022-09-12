اتّبعوا هذه النصائح لتوفير المال في شراء هواتف أيفون 14

كشفت شركة “أبل” النقاب أخيراً عن سلسلة هواتف “أيفون 14” فيما يعاني العالم من ارتفاع الأسعار ومعدّلات التضخم، ومع ذلك يخطط الكثيرون لتحديث هواتفهم وشراء الهاتف الجديد.

يمكنكم الاستفادة من هذه النصائح الخمسة لتوفير بعض المال في عملية الشراء:

أولاً: قوموا بتبديل هاتفكم القديم

سواء كان لديك طراز قديم من هاتف “أيفون”، أو حتى “سامسونغ” أو “غوغل بيكسل”، فإن بإمكانك استبداله للاستفادة من خصم على جهاز “أيفون 14” الخاص بك في الطلب المسبق. ولكن – بالطبع – يجب أن يكون الهاتف في حالة جيّدة للحصول على قيمة جيّدة في الاستبدال؛ فهاتف “أيفون 13 برو” يصل سعره إلى 720 دولارًا إذا كان بحالة جيّدة، بينما يصل سعر الجهاز المتصدعة شاشته إلى 280 دولارًا تقريبًا.

ثانيًا: اختر شاشة أصغر

الخيار الأول الذي ينبغي اتخاذه عند طلب “أيفون 14” جديد مسبقًا هو الطراز الذي ستحصل عليه. يمكنك الاختيار مثلاً بين “أيفون 14 برو” و”أيفون 14 برو ماكس”، والفرق الوحيد بينهما هو حجم الشاشة و100 دولار، فيما الهاتفان مزوّدان بنظام الكاميرا الذي تمت ترقيته، وأحدث البرامج بما في ذلك “دايناميك آيلاند”، التي تم الترويج لها كثيرًا، وشريحة “إي 16 بيونيك”. لكن “برو” يحتوي على شاشة من قياس 6.1 بوصات، بينما يحتوي “برو ماكس” على شاشة من قياس 6.7 بوصات.

ثالثًا: تأقلم مع مساحة تخزين أصغر

كلّما زاد حجم الذاكرة ارتفع سعر الهاتف. إنها حقيقة! لذا يمكنك اختيار مساحة تخزين أصغر. سيكلّفك جهاز “أيفون 14 برو” بسعة تخزين تبلغ 128 جيغابايت 999 دولارًا أميركيًا، بينما سيكلّفك جهاز واحد بسعة تخزين 1 تيرابايت 1499 دولارًا أميركيًا. إذا كنت تعلم أنك لن تقوم بتحميل هاتفك بوسائط كثيرة، فإن اختيار مساحة التخزين الأصغر يمكن أن يوفر لك قدرًا كبيرًا من المال.

رابعًا: اشترِ هاتفًا مقفلاً بواسطة شركة الجوال

عند شرائك هاتف “أيفون 14” جديدًا، يمكنك الاختيار بين هاتف غير مقفل بالكامل، وهو هاتف يمكن توصيله بأيّ شركة اتصالات، وبين هاتف مقفل بواحدة من شركات الاتصالات؛ وهذا يمكن استخدامه فقط مع الشركة المحددة. لكن الحصول على هاتف غير مقفل سيكلّفك 30 دولارًا إضافيًا.

على سبيل المثال، يبلغ سعر الطراز الأساسيّ iPhone 14 Plus 899 دولارًا أميركيًا، إذا كان متّصلًا بواحدة من الشركات. ولكن 929 دولارًا أميركيًا إذا اخترت خيار الاتصال بأيّ شركة اتصالات لاحقًا.

إذا كنت من مستخدمي شرائح إحدى الشركات، وتعلم أنك لن تقوم بالتبديل في أيّ وقت قريب، فإن اختيار هاتف مقفل يمكن أن يقلّل بعض الشيء من تكلفة الشراء.

خامسًا: استخدم بطاقة الائتمان للشراء

عند استخدامك بطاقة الائتمان لشراء الهاتف الجديد، يمكنك استرجاع بعض المال. اطلب بطاقة ائتمان مع خدمة cash back، ثمّ استخدم هذه البطاقة لشراء الهاتف الجديد. بهذه الطريقة يمكنك الحصول على مكافأة bonus لصرفك مبلغ 1000$ تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد حصولك على البطاقة!