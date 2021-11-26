السبت 22 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 27 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احتجاجات مفاجئة لنشطاء المناخ تطال مخازن لأمازون في “الجمعة السوداء”

منذ 9 ساعات
احتجاجات لنشطاء المناخ أمام أحد مقرات شركة أمازون

احتجاجات لنشطاء المناخ أمام أحد مقرات شركة أمازون

A A A
طباعة المقال

استهدف نشطاء مناخ 13 مخزناً من مخازن شركة “أمازون” في أماكن مختلفة في بريطانيا، في إطار احتجاج على عملاق التجارة الإلكترونية يوم “الجمعة السوداء” الذي وصفته جماعة (إكستينكشن ريبيليون) المطالِبة بالحفاظ على الطبيعة، بأنه تجسيد لهوس الاستهلاك المفرط.
وقالت الجماعة “الجمعة السوداء تمثل هوس استهلاك مفرط لا يتماشى مع كوكب صالح للعيش”.

وأضافت “أمازون وأمثالها من الشركات التي استفادت من رغبتنا في أن ننعم برغد العيش، وأذكت النزعة الاستهلاكية المتفشية على حساب عالم الطبيعة”.

وقال مراسل لـ”رويترز” عند مخزن “أمازون” في ميناء تيلبري في شرق إنجلترا، إن المحتجين أغلقوا المدخل. ورفع النشطاء لافتات كُتب عليها “الجمعة السوداء تستغل الناس والكوكب” و”جريمة أمازون” و”نمو لا يفنى.. كوكب يفنى”.

وقالت الجماعة، إن إغلاقاً مماثلاً يحدث أيضاً عند مخازن “أمازون” في مدن منها مانشستر ونيوكاسل وبريستول، وكذلك في مخازن في ألمانيا وهولندا.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شاحنة " بروغريس إم إس – 17"
    إغراق شاحنة فضائية روسية في المحيط الهادئ
    تطبيق سبوتيفاي
    ميزة جديد من “سبوتيفاي” تنافس “تيك توك”
    حل أكبر ستة ألغاز في مصر عن توت عنخ آمون!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    العلم يبرهن على وجود الله للمرة الأولى.. كتاب اشترك فيه 20 فيلسوفاً وعالماً يثير ضجة كبيرة في فرنسا
    الدولار
    دولار السوق السوداء يشتعل ويسجل مستوى قياسياً
    الدولار و الليرة اللبنانية
    “هستيريا التحليق” تهيمن على دولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء اليوم؟