احذروا من استخدام الهواتف أثناء الشحن

يقوم الكثير من الأشخاص باستخدام هاتفهم لأمر ضروري أثناء الشحن، ولكن يقوم العديد من مستخدمي الهواتف الذكية باستخدام أجهزتهم لوقت طويل أثناء الشحن وهو ما حذر منه رئيس وكالة المعلومات والتحليلات في شركة تليكوم ديلي الروسية، دينيس كوسكوف.

وقال كوسكوف، مع إيقاع الحياة الحديث، يتعين على الكثير شحن الجهاز عدة مرات في اليوم. وأشار كوسكوف بالقول أن: “لحسن الحظ، تتمتع العديد من الأجهزة الآن بوظيفة الشحن السريع، حيث يتم استعادة ربع شحن هاتفك خلال 10-15 دقيقة فقط”.

ويتابع الخبير قائلا:” أثناء الشحن، خاصة في الوضع السريع، يصبح الجهاز أكثر سخونة، وتزداد المخاطر ،وقال الخبير “لذلك أثناء الشحن، إذا كنت بحاجة إلى التحدث، فمن الأفضل فصل الجهاز عن التيار الكهربائي”.

ويضيف بالقول: “إذا كانت المحادثة مهمة ولم يكن الهاتف الذكي مشحونا بشكل كاف، ينصح بالتبديل إلى مكبر الصوت”.

وأوضح كوسكوف:

“في هذه الحالة على الأقل، لن تمسك الهاتف بين يديك، فهذا أفضل بكثير من وجهة نظر أمنية”. وأوضح أن الهاتف من غير المرجح أن ينفجر بين يديك، لكن في رأيه الأفضل القضاء على هذا الخطر.

في السابق، قام الخبراء بإدراج القواعد التي سيحمي الالتزام بها من الإشعاع الضار من الهاتف الذكي. ولتجنب المشاكل الصحية، لا تستخدم جهازك المحمول كثيرا ولا تحتفظ به بالقرب منك في جميع الأوقات.