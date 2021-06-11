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احذروا.. واتساب لأجهزة "أندرويد" معرض للاختراق

11 - يونيو - 2021
واتساب

واتساب

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حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في السعودية، من تطبيق “واتساب” للأجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد”.

وأكد في تغريدة نشرها عبر موقع “تويتر” الثلاثاء، أن تطبيق المراسلة الشهير للأجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد” معرض للاختراق على نسخة (v2.21.8.13) بسبب ثغرة تتيح للمهاجم تجاوز المسار.

كما دعا كافة المستخدمين بتحديث النسخ إلى الأحدث بالدخول إلى متجر التطبيقات “بلاي ستور”.

وأصدر أيضاً تحذير أمني آخر عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية في بعض منتجات Microsoft.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” الأربعاء، أن Microsoft أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في المنتجات التالية: Microsoft Office، و Microsoft Office Outlook، وWindows Defender.

وأوضح الأمن السيبراني، أنه يمكن للمهاجم استغلال تلك الثغرات وتنفيذ ما يلي:
– تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد.
– هجمة حجب الخدمة (DoS attack).
– الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات.

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذه التحديثات.

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