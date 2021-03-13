احذر.. خلفيات الهواتف قد تتسبب في “قتل” هاتفك

يسعى العديد من مستخدمي الهواتف الذكية لاستخدام بعض الخلفيات المميزة لهواتفهم ، والتي قد تتسب في تعطيل برامجها وتوقفها عن العمل.

أشار ستانيسلاف كوساريف، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات من جامعة “سينرغيا” الروسية، الى أن عددا من الخلفيات المستخدمة على الهواتف قد تتسبب في “قتل” الهواتف.

وأشار كوساريف، الى مجموعة من الخلفيات التي ظهرت قبل عام والتي كانت قادرة على إيقاف تشغيل نظام “أندرويد” على الهواتف.

قائلا “تبدو هذه الخلفيات صورا عادية لمنظر طبيعي، ولكن عند تثبيتها على سطح المكتب، تبدأ الشاشة بالتشغيل والإيقاف بشكل مستمر، مضيفا بأن مشلة التاريخ كانت موجودة في نظام IOS 9.2، منذ 2016”.

وتابع، تم اكتشاف خطأ آخر في الإصدارات المبكرة من IOS 13. لتتعطل هواتف “آبل” بسبب رسالة قصيرة بها رمز تعبيري للعلم الإيطالي ورمز باللغة السندية.

وقال كوساريف: “إذا تم عرض مثل هذه الرسالة في إشعارات على iPad أو iPhone ، فستبدأ واجهة النظام في إعادة التشغيل دوريا حتى يتم استهلاك البطارية بالكامل”.