احذفوا هذه التطبيقات عن هواتفكم!

بينما نسمع كثيرًا عن تطبيقات “أندرويد” التي تمثل برامج ضارة، فمن النادر أن تتسلل تطبيقات كهذه إلى أجهزة “أبل” العاملة بنظام iOS، ومع ذلك، كشف فريق الأبحاث في مركز “هيومان ساتوري” عن 10 تطبيقات “ترتكب أشكالاً مختلفة من الاحتيال الإعلاني” عند تثبيتها في أجهزة iOS.

ووجد الباحثون أن العديد من التطبيقات استخدمت لخلق تفاعل زائف مع الإعلانات على شاشات مخفية، والتي تخدع أصحاب الإعلانات للدفع مقابل في أوساط جمهور غير موجود، من بينها 75 تطبيقاً على “أندرويد” و10 تطبيقات على iOS.

والتطبيقات التي اكتشفها الباحثون كلها مقلدة لبعض الألعاب المعروفة والرائجة، ومنذ ذلك الحين تمت إزالتها من متجر التطبيقات، وهي:

• Fire-Wall

• Loot the Castle

• Ninja Critical Hit

• Racing Legend 3D

• Rope Runner

• Run Bridge

• Shinning Gun

• Tony Runs

• Wood Sculptor

وفيما لم يكشف الباحثون عن أي مخاطر أمنية وراء هذه التطبيقات، إلا أن طريقة عملها يمكن أن تؤثر على أداء الهاتف وعمر البطارية. بالإضافة إلى ذلك، حذر الباحثون من أن المطورين قد يقومون بتحديث التطبيقات لتغيير طريقة عملها، لذا فإن إزالة التطبيقات هي أفضل خيار أمام المستخدمين.