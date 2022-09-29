الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

احذفوا هذه التطبيقات عن هواتفكم!

منذ 10 دقائق
شعار آبل

شعار آبل

A A A
طباعة المقال

بينما نسمع كثيرًا عن تطبيقات “أندرويد” التي تمثل برامج ضارة، فمن النادر أن تتسلل تطبيقات كهذه إلى أجهزة “أبل” العاملة بنظام iOS، ومع ذلك، كشف فريق الأبحاث في مركز “هيومان ساتوري” عن 10 تطبيقات “ترتكب أشكالاً مختلفة من الاحتيال الإعلاني” عند تثبيتها في أجهزة iOS.

ووجد الباحثون أن العديد من التطبيقات استخدمت لخلق تفاعل زائف مع الإعلانات على شاشات مخفية، والتي تخدع أصحاب الإعلانات للدفع مقابل في أوساط جمهور غير موجود، من بينها 75 تطبيقاً على “أندرويد” و10 تطبيقات على iOS.

والتطبيقات التي اكتشفها الباحثون كلها مقلدة لبعض الألعاب المعروفة والرائجة، ومنذ ذلك الحين تمت إزالتها من متجر التطبيقات، وهي:

• Fire-Wall
• Loot the Castle
• Ninja Critical Hit
• Racing Legend 3D
• Rope Runner
• Run Bridge
• Shinning Gun
• Tony Runs
• Wood Sculptor

وفيما لم يكشف الباحثون عن أي مخاطر أمنية وراء هذه التطبيقات، إلا أن طريقة عملها يمكن أن تؤثر على أداء الهاتف وعمر البطارية. بالإضافة إلى ذلك، حذر الباحثون من أن المطورين قد يقومون بتحديث التطبيقات لتغيير طريقة عملها، لذا فإن إزالة التطبيقات هي أفضل خيار أمام المستخدمين.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية
    مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية تستثمر 37.8 مليار دولار
    هاتف غالاكسي
    سامسونغ على خطى أبل في غلاكسي S23
    خرائط غوغل
    ميزات جديدة لتطبيق خرائط غوغل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    محتجون يقطعون السير على مستديرة الطيونة
    توتر وقطع للسير على مستديرة الطيونة
    علم القوات اللبنانية
    الجمهورية القوية تحسم قرارها وهذا مرشّحها!
    جنود من الأسطول الخامس الأمريكي
    بقيمة 85 مليون دولار.. أكبر عملية اعتراض للمخدرات في الشرق الأوسط