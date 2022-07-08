احذفوها فورًا.. غوغل تحظر 4 تطبيقات شائعة على نظام أندرويد

نحمّل على هواتفنا الذكية عشرات التطبيقات الإلكترونية، من دون أن نعلم أن بعضًا منها قد يكون خطرًا. اذ قد تٌستغل هذه التطبيقات بهدف التجسس على المعلومات والداتا، أو اختلاس الأموال سرًا.

في هذا الاطار، حظرت غوغل أربعة تطبيقات شهيرة من متجر “بلاي” الرسمي الخاص بها، والتي حُمّلت ببرامج ضارة خطيرة يمكنها اختلاس أموالك سرا.

وإذا كان لديك أي من هذه التطبيقات على جهازك، فتأكد من حذفها اليوم.

وتقوم هذه التطبيقات سرا بإخفاء برنامج “جوكر” الخطير القادر على تسجيل مستخدمي “أندرويد” للحصول على خدمات اشتراك باهظة الثمن دون علمهم.

واكتشفت تطبيقات “أندرويد” الأربعة الخطيرة، التي حظرتها غوغل الآن نهائيا، شركة الأمان Pradeo، التي كشفت عن أحدث نتائجها في منشور عبر الإنترنت.

وتتضمن التطبيقات التي يحتاج مستخدمو “أندرويد” إلى تجنبها: رسائل SMS الذكية ومراقبة ضغط الدم ومترجم اللغات الصوتية والرسائل النصية القصيرة السريعة.

كما طلب Pradeo من مستخدمي “أندرويد” حذف هذه التطبيقات فورا من هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية، إذا كانوا قاموا بالفعل بتنزيلها.

في السياق نفسه، قالت شركة أمان الأجهزة المحمولة: “حدد Pradeo للتو أربعة تطبيقات ضارة جديدة تتضمن برنامج “جوكر” الضار، وهي متاحة للتنزيل على “غوغل بلاي”. وقد تم تثبيتها بشكل مشترك بواسطة أكثر من 100000 مستخدم. ويُنصح المستخدمون بحذف هذه التطبيقات على الفور من هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية لتجنب الأنشطة الاحتيالية”.

واشار Pradeo الى أن كلًا من الرسائل القصيرة الذكية وتطبيق ضغط الدم لهما ميزة خطيرة للغاية، وهي القدرة على قراءة كلمات المرور لمرة واحدة.

وتُستخدم هذه الرموز محدودة الوقت عند تشغيل المصادقة الثنائية (2FA)، والتي تهدف إلى توفير طبقة إضافية من الأمان.

الى ذلك، شرح Pradeo أن الرسائل القصيرة الذكية تسرق هذه الرموز من خلال التقاط لقطات شاشة، بينما يصل ضغط الدم إلى محتوى الإشعارات.

ويحدث كل هذا دون علم الضحية، حيث يلاحظ المستخدمون الاحتيال بعد فوات الأوان عندما يتلقون فواتيرهم والتي يمكن أن تكون بعد أسابيع.

وإلى جانب هذه الوظيفة الخطيرة، فإن جميع التطبيقات وأبرزها Pradeo قادرة على تنزيل برامج ضارة أخرى على الجهاز.