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اختراع جديد للرؤية عبر الجدران

منذ 48 دقيقة
اختراع للرؤية من الجدران

اختراع للرؤية من الجدران

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كشفت شركة “كاميرو” “الاسرائيلية” عن جهاز استشعار جديد اخترعته، يمكن مستخدميه من الرؤية عبر الجدران واستشعار وجود أجسام جماد أو كائنات حية خلفها، من بعد يفوق الـ50 مترا.

من جانبه، أوضح أمير بيئري، مدير عام ومؤسس شركة “كاميرو”، أن “الجهاز الحديث يمكن لقوات الإنقاذ من العثور على اشخاص محاصرين تحت الأنقاض في مناطق منكوبة، أو في مبان تحترق، إضافة إلى استخدامه في مداهمات عسكرية على أوكار للإرهاب، أو مداهمات بوليسية ضد تجار مخدرات، وما إلى ذلك”.

وتمت الإشارة إلى أن “النسخة الأقوى من هذا الجهاز المسماة بـ”XLR80″، بإمكانها تركيب صورة لما يجري خلف الجدران على بعد 100 متر، وتعطي تفاصيل مثل عدد الأشخاص في الغرفة وموقعهم فيها وملامح الغرفة او المبنى الداخلية”.

وأكمل بيئري موضحا: “الجهاز يمنح المستخدم صورة حقيقية وآنية لما يجري وراء الجدران، مما يشكل ميزة كبيرة في حوادث الخطف او احتجاز الرهائن. وما يميز الجهاز الجديد هو كونه متنقلا وقليل الوزن نسبيا”، لافتا إلى أن “الجهاز يعتمد على بث أمواج إلكترونية في ترددات مختلفة بتذبذبات سريعة جدا تعرف بالنانو ثانية، ثم التقاط أصداء هذه الأمواج على يد الجهاز الذي يركب منها الصورة بشكل آني”.

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