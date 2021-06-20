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اختراع جديد.. نظارة لفاقدي البصر تمكنهم من تحديد هوية الأشياء

20 - يونيو - 2021
نظارة- تعبيرية

نظارة- تعبيرية

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اختراع جديد من شأنه أن يساعد فاقدي البصر من التواصل مع محيطهم والتعامل مع الأشياء بشكل أكثر سهولة.

وتمكن الشاب التونسي مرتضى التواتي من اختراع جديد، ضمن مشروع تخرجه من الجامعة، هو عبارة عن “نظارة لفاقدي البصر”.

وبحسب موقع قناة “نسمة” التونسية فقد ابتكر التواتي نظارة يستخدمها فاقدو البصر تمكنهم من تحديد هوية الأشياء.

ابتكار التواتي جاء كمشروع تخرج له من المعهد العالي للإعلامية والملتميديا بولاية قابس التونسية، جنوب شرقي البلاد.

وعن ما تقدمه هذه النظارة لفاقدي البصر أكد التواتي أنها تساعدهم في التواصل مع محيطهم عن طريق تقنية التعرف على الصوت والوجه والأشياء والكلمات، مما يسهل عليهم إدراك الأمور حولهم بصورة أفضل.

وتمنى الشاب التونسي أن يتم تسويق هذا الاختراع وتطويره ليسهم في إسعاد فاقدي البصر.

يشار إلى ان شركة “مايكروسوفت” كانت قد تمكنت في اوائل العام الماضي، من تطوير نظارات واقع معزز جديدة تدعى” طوكيو بروجيكت” لمساعدة الأشخاص، الذين يعانون من مشاكل البصر، عن طريق تطوير جميع المؤثرات الصوتية للنظام للمساعدة على تحديد مواقع الآخرين في المكان المحيط، باستخدام تكنولوجيا “هولو لينس” للواقع المعزز من مايكروسوفت، لإعطاء المستخدم إشارات صوتية خفية تساعده على تحديد موقع من ينظر أو يشير إليه أثناء التحدث مع مجموعات من الناس، لمساعدته على النظر إلى الأفراد.

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