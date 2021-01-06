اختراع جديد يستخدم العرق البشري لتشغيل الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء

نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” حول اختراع ثوري من شأنه تحويل العرق إلى كهرباء بهدف تشغيل الأجهزة الالكترونية، وجاء فيه …

وفقاً لمطوّرين، يمكن استخدام فيلم جديد فائق الامتصاص لتحويل العرق إلى كهرباء بهدف تشغيل الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء مثل الساعة الذكية.

ابتكر باحثون من جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) ) فيلماً جديداً يمكنه أن يجعل العرق يتبخر من الجلد للحفاظ على برودة الناس أثناء التمرين.

يقول الفريق إن الفيلم، الذي يمكن تضمينه في الأقمشة أو كبطانة أحذية جديدة ، يمكنه أيضاً تشغيل الأجهزة الإلكترونية عن طريق تحويل الرطوبة إلى طاقة.

وبهدف تحقيق ذلك، قاموا بإنشاء جهاز حصاد طاقة جديد يمكن ارتداؤه يتضمن ثماني فوهات – يمكن لكل منها إنتاج حوالي نصف فولت من الطاقة بعد امتصاص الرطوبة.

هذا يكفي حالياً لتشغيل لمبة LED-ولكن هذه التكنولوجيا هي حالياً فقط في مرحلة إثبات المفهوم ويعتقد الفريق أنه يمكن استخدامها فيما بعد لتشغيل أجهزة تتبع اللياقة البدنية أو الساعات أو غيرها من التقنيات القابلة للارتداء في المستقبل عندما يتم تطويرها بالكامل.

تم الإبلاغ عن الفيلم الجديد في مجلة Nano Energy وشملت التجارب المبكرة رقعة يمكن أن تمتص عرق الإبط ومنعه من الوصول إلى الملابس.

وأوضح قائد الفريق تان سوي تشينغ: “عندما يتبخر الماء عن سطح الجلد ، فإنه يخفض درجة حرارة الجلد ونشعر بالبرودة”.

“في اختراعنا الجديد ، أنشأنا فيلماً جديداً فعالاً للغاية في تبخر العرق من بشرتنا ثم امتصاص الرطوبة من العرق.”

وأوضح الفريق أن المكونات الرئيسية للفيلم الرقيق الجديد هو اثنين من المواد الكيميائية الاسترطابية-كلوريد الكوبالت والإيثانولامين.

إلى جانب كونه يمتص الرطوبة للغاية ، يمكن لهذا الفيلم إطلاق الماء بسرعة عند تعرضه لأشعة الشمس. ويمكنه أيضاً أن “يجددها” ويعيد استخدامها أكثر من 100 مرة.

إنّ المواد التقليدية لها قدرة منخفضة على امتصاص الماء وهياكل صلبة كبيرة الحجم ، مما يجعلها غير مناسبة لامتصاص الرطوبة التي تأتي من تبخر العرق.

وبالمقارنة ، فإن الفيلم الجديد الذي يمتص الرطوبة الذي طورته NUS يمتص 15 مرة رطوبة أكبر ويقوم بذلك أسرع بست مرات من المواد التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك ، يظهر هذا الفيلم المبتكر تغيراً في اللون عندما يمتص الرطوبة ، من الأزرق إلى الأرجواني ، وأخيراً الوردي.

ويمكن استخدام هذه الميزة كمؤشر لدرجة امتصاص الرطوبة.

قام فريق NUS بتعبئة الفيلم في أغشية قابلة للتنفس ومقاومة للماء ، وهي مرنة وتستخدم عادة في الملابس.

ثم تمكنوا من إثبات تطبيق عملية امتصاص الرطوبة بنجاح على منطقة الإبط وبطانات الأحذية ونعال الأحذية.

وقال تان: “التعرق تحت الإبط محرج ومحبط ، وهذه الحالة تساهم في نمو البكتيريا وتؤدي إلى رائحة الجسم غير السارة”.

وأضاف: “كما أنّ تراكم العرق في الأحذية يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل البثور والالتهابات الفطرية”.

“باستخدام وسادة الإبط ، بطانة الأحذية والنعل الذي يتضمن فيلم امتصاص الرطوبة ، يتم أخذ الرطوبة من تبخر العرق بسرعة ، وبذلك منع تراكم العرق وتوفير مناخ جاف وبارد للراحة.”

يأمل فريق NUS الآن العمل مع شركات لدمج فيلم امتصاص الرطوبة الجديد في المنتجات الاستهلاكية.