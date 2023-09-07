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اختراق صيني لحسابات مسؤولين أمريكيين.. ما علاقة أحد مهندسي مايكروسوفت؟

منذ 6 دقائق
هاكرز (صور تعبيرية)

هاكرز (صور تعبيرية)

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قالت شركة مايكروسوفت إن الاختراق الصيني لحسابات مسؤولين حكوميين أمريكيين نتج عن اختراق حساب أحد مهندسي الشركة.

وفي تدوينة نُشرت (الأربعاء 6-9-2023)، قالت مايكروسوفت إن حساب المهندس قد تم اختراقه من قبل مجموعة قراصنة أطلقت عليها اسم العاصفة-0558، والتي قال مسؤولون أمريكيون إنها سرقت رسائل بريد إلكتروني من وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكيتين.

وأوضح المنشور كيف تمكن المتسللون من استخراج مفتاح تشفير من حساب المهندس واستخدموه للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني التي لم يكن من المفترض أن يمكنهم المفتاح من الوصول إليها.

وقالت مايكروسوفت إنها أصلحت أوجه الخلل التي سمحت للمتسللين بالوصول إلى المفتاح من حساب المهندس الذي لم تكشف هويته، ومكنتهم من سرقة رسائل البريد الإلكتروني بحرية.

    المصدر :
  • رويترز

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