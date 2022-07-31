الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
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ارتفاع حرارة البحر الأبيض المتوسط تهدد بظواهر قاسية

منذ 22 ثانية
البحر الأبيض المتوسط

البحر الأبيض المتوسط

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ضربت موجات حارة غير مسبوقة، منذ بداية فصل الصيف معظم أنحاء العالم ومنها دول البحر الأبيض المتوسط.

قال دكتور الفيزياء في وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية خوان خيسوس غونزاليس، اليوم الأحد، إن درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط ​​أعلى من المتوسط ​​للموسم الحالي، ما يخلق تهديدات بظواهر الطقس القاسية.

ونقلت الإذاعة الإسبانية “آر تي في إي” عن غونزاليس قوله إن “البحر الأبيض المتوسط ​​أصبح أكثر وأكثر شبها بالكاريبي”، مشيرة إلى أن الخبير حذر في عام 2019 من زيادة مخاطر الأعاصير في البحر نتيجة الاحتباس الحراري.

وذكر الخبير أن من بين العواقب المباشرة، الضرر المحتمل للتنوع البيولوجي في المنطقة، حيث ستعاني نباتات وحيوانات البحر الأبيض المتوسط ​​من التقلبات الشديدة في درجات الحرارة على المدى الطويل.

تجاوزت درجة حرارة المياه في بعض المناطق الغربية من البحر الأبيض المتوسط ​​حاجز 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت) خلال الأسابيع الماضي، وهو ارتفاع غير طبيعي، وفقا لغونزاليس.

يتراوح متوسط ​​درجة حرارة المياه في البحر الأبيض المتوسط ​​بين 20-28 درجة مئوية في يوليو/ تموز.

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