ارتفاع عملة توكن ريبل بنسبة 68% في 24 ساعة

سجلت عملة توكن ريبل XRP الرقمية، ارتفاعا بنسبة 68% في الـ 24 ساعة الماضية؛ مما أدى إلى ارتفاع واسع النطاق للعملات الرقمية ذات رؤوس الأموال الكبيرة، حيث يستوعب متداولو العملات الرقمية حكماً رئيسياً قد يخنق جهود المنظمين الأمريكيين للقضاء على تداول الأصول الرقمية.

أبرز ارتفاعات العملات الرقمية

ارتفعت العملات المميزة مثل رمز SOL لعملة سولانا الرقمية، وكذلك رمز ADA لعملة كاردانو بنسبة 26% و21% على التوالي لأعلى، كذلك رمز ALGO لعملة الجورا لاند ورمز MATIC لعملة بوليجون بنسبة 12% و9% على التوالي.

كان تم تحديد جميع الرموز الأربعة مؤخراً كأوراق مالية في الدعاوى الرسمية للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد بورصات تداول التجزئة المشفرة الشهيرة، بما في ذلك بينانس وكوينباس.

لكن الحكم الموجز الصادر يوم الخميس عن قاضي المقاطعة الأمريكية أناليسا توريس يدعو هذا التصنيف إلى التشكيك.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة في 2020، حينما أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات معامل ريبل التي طورت ريبل بلوكتشين، والتي أصدرت رمز XRP، ومنذ ذلك الوقت حدثت معركة طويلة في قاعات المحكمة حول ما إذا كانت XRP، رابع أكبر عملة مشفرة في العالم، تشكل أماناً.

كانت زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة ريبل ومديرها التنفيذي براد جارلينجهاوس والرئيس التنفيذي للشركة انتهكوا قوانين الأوراق المالية عندما باعت ما قيمته 1.4 مليار دولار من XRP. أكدت ريبل أن رمزها المميز ليس أماناً؛ مما أدى إلى حدوث ارتباك مستمر حول أي العملات الرقمية تقع في أي مجموعة تنظيمية.

نظر الكثيرون إلى الدعوى القضائية التي رفعتها الوكالة ضد شركة ريبل الناشئة في سان فرانسيسكو باعتبارها قضية رائدة للصناعة الأوسع، مما قد يفرض على هيئة الأوراق المالية والبورصات تحديد أي من الرموز المشفرة التي يبلغ عددها ما يقرب من 20000 تقع ضمن اختصاصها القضائي.

في حكمها الصادر يوم الخميس، قضت قاضية محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية في الولايات المتحدة أناليسا توريس بأن XRP في حد ذاته «ليس بالضرورة أمناً في ظاهره».

وقد أثار ذلك إعجاب المشاركين في الصناعة، الذين رأوا في القرار انتصاراً لكل من XRP والعملات المعدنية الأخرى.

وفقاً لشبكة سي إن بي سي، قال ريناتو ماريوتي، المدعي العام السابق في قسم الاحتيال في الأوراق المالية والسلع بوزارة العدل الأمريكية: «قرار القاضية الفيدرالية أناليسا توريس هو قرار تاريخي لأنها طعنت في لجنة الأوراق المالية والبورصات في اعتبارها أن توكن ريبل XRP ليس أماناً خاضعاً للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات».

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وأضاف: «هذا الحكم يقوض تأكيد هيئة الأوراق المالية والبورصات على أن كل رمز تقريباً يمثل أماناً ويعرض للخطر بعض إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها المفوضية مؤخراً».

تعود الاستجابة من أسواق العملات المشفرة إلى فترات ازدهار العملة المشفرة في عام 2021، عندما انتعشت عدة «بدائل» بيتكوين بشكل حاد، عقب ارتداد أكبر سعر للعملات المشفرة.