استبدلها فورا … قائمة بأكثر كلمات السر شيوعًا لعام 2020

يعتبر التطور التكنولوجي سيفا ذو حدين فعلى الرغم من تسهيله لأمورنا اليومية، إلا أنه جعلها أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية التي تهدد أمننا وخصوصياتنا من خلال الحصول على المعلومات والصور.

ففي كل عام يصبح شبح هجمات الأمن السيبراني أكثر صعوبة حيث يجد المتسللون طرقًا جديدة ورائعة بشكل متزايد لخداعنا للحصول على المعلومات، ويجب أن يكون الجميع في حالة تأهب قصوى عند زيارة موقع ويب جديد أو فتح بريد إلكتروني أو حتى النقر فوق رابط في رسالة نصية – ولكن كل هذه التهديدات الرهيبة لا البعض منا من استخدام كلمة المرور السيئة لحماية بياناتنا عبر الإنترنت.

هذا الأسبوع، نشر (NordPass) قائمته لأكثر من 200 كلمات المرور شيوعًا لعام 2020، وإذا كنت تعتقد أننا ربما أحرزنا تقدمًا كمجتمع في السنوات الأخيرة عندما يتعلق الأمر بإنشاء كلمة المرور فيمكنك التخلص من هذه الأفكار المتفائلة.

يمكنك زيارة موقع ويب NordPass للاطلاع على القائمة الكاملة للكلمات – والتي تتضمن نقاط بيانات مثيرة للاهتمام مثل عدد الأشخاص الذين يستخدمون الكلمات ومقدار الوقت الذي تستغرقه كلمة المرور في الاختراق، وعدد مرات الكشف عن الكلمة – ولكن هنا في هذا المقال سندرج أكثر 25 من الكلمات شيوعًا لعام 2020:

123456 \ 123456789 \ picture1 \ password \ 12345678 \ 111111 \ 123123 \ 12345

1234567890 \ senha \ 1234567 \ qwerty \ abc123 \ Million2 \ 000000 \ 1234

iloveyou \ aaron431 \ password1 \ qqww1122 \ 123 \ omgpop \ 123321 \ 654321 \ qwertyuiop

انخفض ترتيب كلمة المرور (12345) قد انخفض من المركز الأول إلى المركز الثامن، بينما احتلت (123456) المرتبة الأولى. وبشكل أساسي، على مدار العام الماضي، كان أكبر تقدم أحرزناه هو إضافة رقم إضافي واحد إلى أغبى كلمة ممكنة، مما يجعلها أكثر أمانًا بنسبة 0 في المئة تقريبًا.

لم يكن الهدف من وضع هذه القائمة مجرد وضع الأشخاص الذين يستخدمون هذه الكلمات في حالة خوف، حيث قدم موقع NordPass أيضًا قائمة بالنصائح المفيدة لإنشاء كلمات مرور أقوى، مثل تجنب كلمات القاموس والأحرف المتكررة أو المتسلسلة وأي تفاصيل شخصية. وتتكون أفضل كلمات المرور من 12 حرفًا على الأقل وتستخدم مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز ولا يتم استخدامها أبدًا عبر حسابات متعددة.

كما يمكنك استخدم منشئ لكلمات المرور لإنشاء سلاسل قوية وتتبعها جميعًا، وتغيير الكلمات الخاصة بك أكثر من مرة في السنة. هذه ليست القواعد الأكثر متعة للعيش بها، ولكن إذا كنت تريد التأكد من أن جميع بياناتك وحساباتك عبر الإنترنت آمنة، فمن المهم أن تجعلها جزءًا من حياتك.