الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استثمارات الخليج في شركات الاتصالات الأوروبية

منذ 18 ثانية
شركة إس.تي.سي

شركة إس.تي.سي

A A A
طباعة المقال

أصبح شراء شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) حصة بنسبة 9.9 بالمئة في شركة الاتصالات الإسبانية تليفونيكا أمس الثلاثاء أحدث مثال على استثمار شركات الشرق الأوسط في شركات الاتصالات الأوروبية.

وأنفقت (إس.تي.سي) السعودية ومؤسسة الإمارات للاتصالات أكثر من خمسة مليارات يورو على أربع صفقات في أوروبا العام الماضي. وفيما يلي عرض لبعض الصفقات التي أبرمت في الفترة الأخيرة:

مجموعة بي.بي.إف

وافقت مؤسسة الإمارات للاتصالات في أغسطس آب على دفع 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) مقدما لشراء حصة مسيطرة في أصول الاتصالات لمجموعة بي.بي.إف التشيكية في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.

تليفونيكا

قالت (إس.تي.سي) السعودية أمس الثلاثاء إنها استحوذت على حصة نسبتها 9.9 بالمئة في شركة تليفونيكا بقيمة 2.1 مليار يورو لتصبح أكبر مساهم في مجموعة الاتصالات الإسبانية.

المجموعة المتحدة

جمعت شركة توال، وهي شركة تابعة لشركة الاتصالات السعودية، في أغسطس آب 1.42 مليار دولار من طرح صكوك لتمويل الاستحواذ على وحدة البنية التحتية لاتصالات الهاتف المحمول التابعة للمجموعة المتحدة في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.

فودافون

زادت مؤسسة الإمارات للاتصالات حصتها في فودافون إلى 14 بالمئة في فبراير شباط، وقالت إن أسبابها لم تتغير منذ مايو أيار 2022 عندما اشترت حصة بنسبة 9.8 بالمئة لتعزيز محفظتها الدولية وتطويرها. وقال الرئيس التنفيذي حاتم دويدار لقناة سي.إن.بي.سي العربية في أغسطس آب إن المؤسسة تسعى لزيادة حصتها إلى 20 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

ساعة شاومي
شاومي تدعم ساعة Xiaomi Watch S3 بميزة جديدة
بقايا كائنات حية- تعبيرية
اكتشاف صادم.. البشرية كادت أن تنقرض في هذه اللحظة
تطبيق واتساب
واتساب يختبر ميزة الحسابات المتعددة لهواتف أندرويد

الأكثر قراءة

علم "حزب الله"
"حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
سارة زكريا
نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر
جبيل
فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!