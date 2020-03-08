تكنولوجيا وعلوم

استخدام الهاتف في المرحاض قد يزيد من فرص الإصابة بكورونا

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف داخل المرحاض يزيدون من فرص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المصدر أن البكتيريا الموجودة في المرحاض قد تنقلها إلى شاشة هاتفك، الأمر الذي يجعلك عرضة للإصابة، حتى لو غسلت يديك بعد الخروج، على اعتبار أن البكتيريا انتقلت إلى الهاتف، خلال استخدامك له.

وفي هذا الصدد، قال البروفيسور ويليام كيفيل، من جامعة ساوثهامبتون “يمكن أن تغسل يديك بعد المرحاض، ولكن إذا لمست شاشة هاتفك ثم لمست وجهك، فهذا سيقود إلى إصابتك بالعدوى”.

المزيد من الأخبار

تحديث من “غوغل” يحافظ على سرية “كلمات…

أستراليا .. اشتباكات نسائية بسبب “ورق التواليت‎”

ومعلوم أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش لمدة تتراوح بين ساعتين وتسع ساعات على الأسطح مثل المعدن والزجاج والبلاستيك.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن هاتف أي شخص يحتوي على ما يصل إلى 17000 نوع بكتيري.

كما وجد استطلاع، أجرته شركة “جيلي بين”، أن 54 في المئة من البريطانيين اعترفوا بأنهم يستخدمون هواتفهم في المرحاض.

شاهد أيضاً
تكنولوجيا وعلوم

فيديو..ناسا تزرع خساً مضاداً للسرطان في الفضاء

تكنولوجيا وعلوم

مليار جهاز آندرويد معرضة للاختراق.. وهذا ما عليك فعله

تكنولوجيا وعلوم

بسبب تحديث أخير.. مشكلة جديدة بويندوز 10

تكنولوجيا وعلوم

كيف هزم “تيك توك” الصيني فيسبوك وإنستغرام؟

تكنولوجيا وعلوم

تويتر يتيح حذف ذاكرة التخزين المؤقتة .. إليك الطريقة

تكنولوجيا وعلوم

نصائح أمنية لمنع التطبيقات من سرقة بياناتك