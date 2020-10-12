استغرق صناعتها 4 سنوات..دراجة ذكية غير قابلة للسرقة

مع زيادة معدلات سرقة الدراجات الهوائية حول العالم، ابتكرت شركة السيارة بريطانية دراجة هوائية ذكية مزودة بنظام ضد السرقة .

كشفت شركة Reevo Bikes البريطانية، عن تطوير دراجة كهربائية ذكية وبمواصفات متطورة، تجعلها ضد السرقة، استغرقت صناعتها 4 سنوات.

ويتضح من شكل الدراجة الكهربائية، أن الشركة جعلتها بتصميم مستقبلي يشبه، إلى حد ما، ما جاء في أفلام الخيال العلمي مثل سلسلة ”من إن بلاك“ الشهيرة.

وقالت الشركة: ”إن الدراجة الكهربائية تتميز بتصميم جديد، ونوع جديد من العجلات ليس لها محاور في المكابح، حيث بدلاً من الاعتماد على المحور المركزي والمكابح، تدور الإطارات على حامل بطول الإطار الثابت، وينتج عن هذا عجلة مجوفة تخلق مساحة للتخزين“.

وتتميز دراجة Reevo بنظام متقدم ومضاد للسرقة، حيث تحتوي على حاجز ثلاثي غير قابل للاختراق، وتحتوي المقابض على قارئ بصمة الأصبع وقفل.

وتستخدم الدراجة نظام الملاحة GPS للتوجيه أثناء قيادتها، مما يتيح لمستخدمها متابعة تنقله من هاتفه للوصول إلى وجهته.

وتحتوي الدراجة أيضا في العجلات، على إضاءة LED مدمجة تنتج كمية ضوء تبلغ 800 لومن، ويتم تشغيل كل من المصباح الأمامي والضوء الخلفي تلقائيا بفضل أجهزة استشعار موضوعة بدقة.

وصممت الدراجة مع بطارية بقوة 48 فولت، حيث تستغرق ثلاث ساعات لشحنها.