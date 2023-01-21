السبت 28 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 21 يناير 2023 |
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اسهم "تسلا" مؤهلة للارتفاع 5 اضعاف في الـ 5 سنوات المقبلة

منذ ساعة واحدة
شركة تسلا

شركة تسلا

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أكدت كاثي وود مؤسسة شركة الاستثمارات Ark Invest أنها لم يكن لديها هذا القدر من التفاؤل من قبل بشأن أداء سهم Tesla حسبما نقلت CNBC.

وقالت وود إن قناعتها بشأن سهم Tesla لا تزال قوية كما كانت دائماً، وأن السهم مؤهل للارتفاع بنحو 5 أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بدعم فقط أعمال الشركة من السيارات الكهربائية.

وأوضحت أن السهم مؤهل للارتفاع بحوالي 13 مرة خلال نفس الفترة إذا تم الأخذ في الحسبان أعمال القيادة الذاتية، مضيفة: لذلك نحن متفائلون بأداء السهم أكثر من أي وقت مضى.

كانت وود قد توقعت من قبل أن يكون التحول نحو السيارات الكهربائية ضخماً وينتج عنه بيع 60 مليون سيارة في 5 سنوات.

وتأتي التوقعات الإيجابية لأداء سهم Tesla بعدما تراجع 53% في الربع الرابع وبنحو 65% على مدار 2022.

كما أشارت وود إلى أن قرار Tesla بخفض الأسعار سيساعد الشركة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

وأضافت: Tesla ستكون عدوانية للغاية في مسألة التسعير لكنها بإمكنها تحمل ذلك لأن لديها أقل هيكل تكلفة، وسوف يتنافس مصنعوا السيارات الآخرون إذ سيتعين عليهم متابعة هذا الانخفاض لكن ذلك سيضر بهم بشكل كبير من وجهة نظر الربحية.

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