اشتراك جديد من نتفليكس في نهاية العام.. إليكم التفاصيل

كشفت منصة نتفليكس عن خطط جديدة تنوي الشركة العالمية اتباعها لتقديم اشتراك مدعوم بالإعلانات لخدمة البث في مقابلة في مهرجان كان ليونز الإعلاني.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في الشهر الماضي أن الشركة تهدف إلى طرح الاشتراك الجديد بحلول نهاية عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس، تيد ساراندوس، استبعدنا شريحة كبيرة من العملاء الذين يقولون إن الاشتراك غالي جدًا بالنسبة لهم ولا يمانعون وجود إعلانات. نحن نضيف اشتراك مدعوم بالإعلانات. ونحن لا نضيف إعلانات إلى الخدمة التي تعرفها. بل نضيف اشتراك جديد مدعوم بالإعلانات للأشخاص الذين يريدون سعر أقل مع قبول مشاهدة الإعلانات.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تطلق خدمة البث فئة اشتراك مدعومة بالإعلانات لخدمتها منذ أن قال الرئيس التنفيذي المشارك الآخر ريد هاستينغز في شهر أبريل إنه قد يكون منفتحًا على الفكرة.

وتخطط نتفليكس لإطلاق اشتراك جديد أرخص بعد أنباء عن فقدانها المشتركين لأول مرة منذ أكثر من عقد في الربع الأخير.

وسجلت الشركة خسارة 200 ألف مشترك في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.

ولا تزال أكبر خدمة بث مع ما يقرب من 222 مليون مشترك. ولكن الخسارة أجبرتها على إعادة التفكير في موقفها المتشدد تاريخيًا ضد الإعلانات.

ويتمحور السؤال الآن حول شركة مبيعات الإعلانات التي تشارك نتفليكس معها لمساعدتها في دخول مجال الإعلان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن NBCUniversal وجوجل كانتا من أكبر المتنافسين.

ولم يوضح ساراندوس مع من يمكن أن تشارك نتفليكس. وقال: نجري محادثات معهم جميعًا الآن. ولكن اقترح أن الشركة يمكن أن تستخدم الشراكة كإجراء مؤقت أثناء إنشاء نشاطها الإعلاني.

قد تصبح الشركة هدفًا للاستحواذ بسبب سعر السهم المتناقص. ولكن المسؤول التنفيذي أوضح أن نتفليكس لديها كل ما تحتاجه للعودة إلى النمو.

كما نفى الشائعات الأخيرة التي تفيد بأن الشركة قد تتطلع إلى شراء شركة أجهزة بث مثل روكو. وقال ساراندوس: لسنا بحاجة إليها.

وتعكس خطط نتفليكس لاشتراك أرخص مدعوم بالإعلانات خطط منافستها ديزني بلس، التي تأمل أيضًا في إطلاق اشتراك مماثل بحلول نهاية العام.

ويأتي اشتراك ديزني بلس المدعوم بالإعلانات إلى الولايات المتحدة أولاً، قبل التوسع دوليًا في عام 2023. كما تخطط الشركة لقصر الإعلانات على أربع دقائق في الساعة. ولم يتم الإعلان بعد عن أسعار اشتراكات نتفليكس وديزني بلس الجديدة.

وعلى صعيد متصل، ألغت نتفليكس نحو 300 وظيفة كجزء من الجولة الثانية من تسريح الموظفين. وسبق للشركة أن سرحت نحو 150 موظفًا وعشرات المتعاقدين في شهر مايو.

وقالت الشركة: تؤثر عمليات التسريح في العديد من الفرق المختلفة ومعظمهم من العاملين في الولايات المتحدة. إلى جانب إلغاء الوظائف الدولية أيضًا. وبينما نواصل الاستثمار بشكل كبير في الأعمال التجارية، قمنا بإجراء هذه التعديلات بحيث تنمو تكاليفنا بما يتماشى مع نمو الإيرادات الأبطأ لدينا.