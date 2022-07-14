اضطرابات الاقتصاد العالمي تضطر "ألفابت" لتقليص عمليات التوظيف

أعلنت “ألفابت” Alphabet الشركة الأم لغوغل، عن خطتها لتقليص عمليات التوظيف خلال النصف الثاني من العام في ظل اضطرابات الاقتصاد العالمي.

وتأتي خطوة الشركة العالمية، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.

وقالت شركة “ألفابت” في بيان تنظيمي، الأربعاء: “مثل كل الشركات، لسنا محصنين ضد الرياح الاقتصادية المعاكسة”.

وأضافت، أن جهود التوظيف ستتركز على الأدوار الهندسية والفنية.

لا تعدّ ألفابت الأولى في تقليل نسبة التوظيف أو العمالة الموجودة بالفعل، إذ قامت العديد من الشركات التكنولوجية الأخرى بخطوات مماثلة بما في ذلك، ميتا، تويتر، أوبر، وميكروسوفت التي أعلنت أنها ستلغي بعض المناصب.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لفيسبوك، مارك زوكربيرغ للموظفين آخر يونيو/ حزيران، إن الشركة خفضت خططها لتوظيف المهندسين بنسبة 30% على الأقل هذا العام.

وحذّر موظفيه من الاستعداد لتباطؤ اقتصادي عميق وركود اقتصادي تقبل عليه الولايات المتحدة.

وقال زوكربيرغ في اجتماع مع العاملين، “إذا اضطررت للمراهنة، فسأقول إن هذا قد يكون إحدى أسوأ فترات الركود التي شهدناها في التاريخ الحديث”، بحسب رويترز.

وخفضت ميتا هدفها لتوظيف المهندسين في عام 2022 إلى نحو 6 إلى 7 آلاف مهندس مقارنة بالخطة الحالية بنحو 10 آلاف مهندس.

وفقدت أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم حوالي نصف قيمتها السوقية هذا العام، وذكرت ميتا أن المستخدمين النشطين يوميًا على تطبيق فسيبوك الرائد قد تعرضوا لانخفاض ربع سنوي لأول مرة.

وتركز استراتيجية الشركة الفترة المقبلة على إعادة صياغة منتجات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، للتغلب على المنافسة من تطبيق الفيديو القصير TikTok، وتعزيز تكنولوجيا الواقع والافتراضي.