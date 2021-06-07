اطلاق القمر الصناعي SXM-8 إلى الفضاء

أطلقت شركة سبيس إكس الأميركية صاروخ النقل الثقيل فالكون-9 وعلى متنه القمر الصناعي SXM-8 للاتصالات لحساب إذاعة SiriusXM، واشارت الشركة إلى أن عملية الإطلاق جرت في مطار كيب كانافيرال الفضائي بولاية فلوريدا وبعد مضي 31 دقيقة تم وضع القمر في مداره المقرر.

أعلنت الشركة، على موقعها في “تويتر”، أن المرحلة الأولى، التي استخدمت في هذا الصاروخ للمرة الثالثة، هبطت بعد انفصالها عن الصاروخ على المنصة العائمة في المحيط. وكانت هذه المرحلة قد استخدمت سابقا في إطلاق المركبتين الفضائتين Crew-1 و Crew-2 إلى محطة الفضاء الدولية.

يذكر أن شركة سبيس إكس كانت قد أطلقت عام 2020 القمر الصناعي SXM-7 لحساب إذاعة SiriusXM المختصة ببث موسيقى الأقمار الصناعية والبرامج الترفيهية، إلا أنه بعد شهر تعرض لأضرار في المدار، وذلك بحسب “نوفوستي”.