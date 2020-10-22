اطلاق هواتف Mate 40 الجديدة من هواوي

في حدث افتراضي، اليوم، كشفت شركة هواوي عن مجموعة من منتجاتها بما في ذلك سلسلة هواتف Mate40 المتقدمة، والتي تتضمن هواتف Mate 40 وMate 40 Pro و.Mate 40 pro plus

وفي بداية الحدث، قال ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: “تجمع سلسلة هواتف Mate كل عام التكنولوجيا الأكثر إثارة معًا في حزمة واحدة مذهلة. هذا هو ما يميز الهوية الجوهرية لسلسلة هواتف Mate وكل ذلك أصبح ممكنًا بفضل تفانينا في الابتكار. في هذه الأوقات غير المسبوقة، نظل ملتزمين بصنع مستقبل أفضل، مع التكنولوجيا المبتكرة التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا وهادفًا على حياة المستهلكين. في المستقبل، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا لتقديم تجربة حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي – Seamless AI Life للمستهلكين في جميع أنحاء العالم”.

ويأتي الإصدارMate Pro وMate Pro Plus مع شاشة Horizon Display قياس 6.76 بوصة بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز للموازنة بين تجربة المستخدم واستهلاك الطاقة على حد قول الشركة.

تصميم الشاشة رقيق للغاية مع حواف وفتحة كاميرا أمامية مزدوجة في الإصدارين Pro وPro Plus، وكاميرا واحدة في الإصدار العادي.

تأتي الكاميرا الأمامية في سلسلة هواتف Mate 40 بدقة 13 ميجابكسل وهي تدعم لقطات بدقة 4K وخيار التصوير في أحد مجالات الرؤية الثلاثة المتاحة، بدءًا من التقريب والشخصي إلى الزاوية العريضة جداً. تضيف ميزة Slow-Motion Selfie المزيد من التنوع إلى الكاميرا الأمامية من خلال السماح للمستخدمين بإضافة ذوق مثير عند توثيق أفعالهم سريعة الوتيرة.

أما في ما يخص الكاميرا الخلفية فتأتي في الشكل الدائري المألوف من هواوي، والتي كشفت عنها التسريبات السابقة، وهي تضم 4 كاميرات مميزة:

يتضمن هاتف هواوي Mate 40 Pro عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، يدعمها عدسة فائقة الزاوية بدقة 20 ميجابيكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 12 ميجابيكسل وعدسة تقريب بصري حتى 7x.

أما هاتف Mate 40، فيضم نفس المشتشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابيكسل، لكن مع عدسة فائقة الزاوية بدقة 16 ميجابيكسل، وعدسة تيليفوتو بدقة 8 ميجابيكسل وعدسة تقريب بصري حتى 5x.

يتمتع هاتفا Mate40 Pro و Mate40 Pro+ بميزات جديدة تتمحور حول المستخدم بما في ذلك تحكم إيماءات ذكية -Smart Gesture Control، والتي تتيح التحكم الكامل بدون استخدام اليدين في هاتفك. كما يمكن تنشيط ميزة Eyes on Display الجديدة كليًا في لمح البصر، مع شاشات تفاعلية قابلة للتخصيص بالكامل تستضيف جميع المعلومات التي تحتاجها من هاتفك، على سبيل المثال يمكن تقليل رنين المكالمات الواردة غير المرغوب فيها عن طريق الاتصال بالعين مع هاتفك، بينما يتم تعطيل السكون التلقائي تلقائيًا طالما أن الجهاز يحظى باهتمامك.

الهواتف الثلاثة ستأتي مزودة بمعالج هواوي الجديد Kirin 9000 والذي قدمته الشركة كأول معالج بدقة تصنيع 5 نانومتر داعم لشبكات الجيل الخامس 5G، وأوضحت الشركة أن معالجة الرسوميات في Kirin 9000 أفضل بنسبة 52% من معالج كوالكوم الأخير Snapdragon 856+.

توفر الهواتف أيضًا مقاومة بمعيار IP 68 للغبار والماء، ومجموعة من أدوات التحكم في مستوى الصوت الافتراضي والمادي وخوارزميات محسّنة لمنع ارتكاب الأخطاء.

هاتف هواوي Mate 40 Pro سيحتوي على بطارية بسعة 4400 ميللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، بينما هاتف Mate 40 سيحتوي على بطارية بسعة 4200 ميللي أمبير، وستدعم الهواتف لجديدة الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

خلال الإطلاق، كشفت هواوي أيضًا عن تطبيقات جديدة متاحة لمستخدمي هواوي العالميين، بما في ذلك Petal Search، وهو محرك بحث يدعم أنواعًا متعددة من عمليات البحث؛ وأيضاً Petal Maps، وهو تطبيق خرائط يستخدم ميزة التحكم بالإيماءات لسلسلة هواتف Mate40 وهواوي Docs، وهي خدمة مستندات كلمات موحدة قوية.

سيتوافر كل من هاتفي Mate40 وMate40 Pro+ باللونين الأسود والأبيض، بالإضافة إلى اللون الفضي. هناك لونان آخران مستوحيان من الجلود النباتية، وهما الأصفر والأخضر، وفي الوقت نفسه، يتميز هاتف Mate40 Pro+ بجسم من السيراميك متوافر بلونين استثنائيين: الأبيض والأسود.

أما في ما يخص الأسعار، فأعلنت هواوي خلال الحدث عن أسعار هواتفها على الشكل التالي:

سيتم بيع هاتف Mate 40 Pro Plus بسعر 1.399 يورو.

سيتم بيع جهاز Mate 40 Pro بسعر 1199 يورو.

سيتم بيع جهاز Mate 40 بسعر 899 يورو.

يبلغ سعر نسخة بورش Mate 40 RS ، 2295 يورو.

لم يتم الإعلان عن تواريخ إصدار Mate 40 Pro Plus وMate 40 على خشبة المسرح خلال الحدث.