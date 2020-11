افتتاح محطة الشحن “الكبرى” في العالم

وصلت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا إلى معلم آخر في شبكتها للشحن Supercharger من خلال افتتاح محطة الشحن Supercharger الكبرى في العالم الواقعة بين اثنين من أسواق تيسلا الكبرى.

وينمو أسطول تيسلا بوتيرة سريعة وتضيف شركة صناعة السيارات المزيد من السيارات الكهربائية على الطريق أكثر من أي شركة أخرى لصناعة السيارات.

وفي الوقت نفسه، تحاول الشركة الحفاظ على بنيتها التحتية، مثل: مراكز الخدمة، وأسطول الخدمة المتنقل، والبنية التحتية للشحن من أجل دعم أسطولها المتنامي.

وتتكون البنية التحتية للشحن في تيسلا بشكل أساسي من شبكة Supercharger، التي يمكن القول: إنها واحدة من أعظم أصول الشركة.

وأعلنت تيسلا حديثًا أنها أضافت شاحنها رقم 20 ألف في شبكة Supercharger.

وقد افتتحت الشركة محطة Supercharger الجديدة في (فايرباو) Firebaugh بولاية كاليفورنيا، التي أصبحت محطة شحن Supercharger الكبرى في العالم.

👀👀 56 V3 Superchargers confirmed!! Club Member Teresa K. With the hot 🔥 scoop! Thank you @elonmusk and the @tesla supercharger team for working so hard to accelerate the transition and building out this amazing network for us! ⚡️🔋🇺🇸 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/HkcccK8ZjM

