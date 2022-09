اكتشاف أحفورة حيوان مجهول عاش 50 مليون سنة قبل الديناصورات

عثرت معلمة في مدرسة ثانوية خلال نزهة مع كلبها قرب شاطئ في كندا، على بقايا متحجرة لحيوان مجهول سار على الأرض قبل 300 مليون سنة – قبل نحو 50 مليون سنة من الديناصورات.

ولاحظت ليزا سانت كور كورمير (36 عاما)، عند شاطئ جزيرة الأمير إدوارد، شيئا يخرج من الوحل ذو اللون الأحمر، وعند إلقاء نظرة فاحصة، أدركت أنه كان قفصا صدريا، ثم رأت مرفقا وجمجمة.

