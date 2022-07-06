أعلن باحثون في جامعتي كولونيا الألمانية وماساريك التشيكية، عن اكتشاف أسرع نجم معروف يدور حول ثقب أسود في وقت قياسي.

النجم مسجّل باسم “S4716″، وهو يدور حول الثقب الأسود في مركز مجرتنا درب التبانة، في غضون 4 سنوات وتصل سرعته إلى حوالي 8 آلاف كيلومتر في الثانية.

ووفق الدراسة المنشورة في دورية “ذا أستروفيزيكال جورنال”، فإن النجم “S4716” يقترب من الثقب الأسود بمقدار 100 AU (وحدة فلكية)، وهي مسافة صغيرة وفقاً للمعايير الفلكية.

ويوجد بالقرب من الثقب الأسود في مركز مجرتنا مجموعات كثيفة من النجوم، والمجموعة S، موطن لما يزيد على 100 نجم تختلف في سطوعها وكتلتها، ونجوم هذه المجموعة تتحرك بسرعة خاصة.

ويقول الدكتور فلوريان بيسكر، المؤلف الرئيسي للدراسة: “أحد الأعضاء البارزين في تلك المجموعة هو النجم، S2، حيث يتصرّف مثل شخص كبير يجلس أمامك في السينما، فيحجب رؤيتك لما هو مهم، وغالباً ما يحجب S2 النظر إلى مركز مجرتنا، ومع ذلك، في لحظات وجيزة، يمكننا مراقبة المناطق المحيطة بالثقب الأسود المركزي”.

وعن طريق التنقيح المستمر لأساليب التحليل، جنباً إلى جنب مع الملاحظات التي تغطي ما يقرب من 20 عاماً، حدد العالم الآن بلا شك نجماً يسافر حول الثقب الأسود المركزي الهائل في غضون 4 سنوات فقط.

وراقب ما مجموعه 5 تلسكوبات النجم، حيث تم دمج 4 من هذه الخمسة في تلسكوب واحد كبير للسماح بملاحظات أكثر دقة وتفصيلاً.

يقول فلوريان بيسكر: “كان وجود نجم في مدار مستقر قريباً جداً وسريعاً جداً بالقرب من ثقب أسود فائق الكتلة أمراً غير متوقع تماماً ويمثِّل الحد الذي يمكن ملاحظته باستخدام التلسكوبات التقليدية”.

علاوة على ذلك، يلقي هذا الاكتشاف الضوء على أصل وتطور مدار النجوم سريعة الحركة في قلب مجرة درب التبانة، حيث يبدو المدار القصير المدى والمضغوط للنجم (S4716) محيّر للغاية، فلا يمكن أن تتشكل النجوم بسهولة بالقرب من الثقب الأسود، كما يقول مايكل زاجيك، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة ماساريك الذي شارك في الدراسة.