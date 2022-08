اكتشاف أنواع جديدة من الخفافيش في افريقيا... ألوانها مذهلة

أعلن علماء، عن اكتشاف نوع جديد من الخفافيش في إفريقيا يتميز بمزيج مذهل من اللونين البرتقالي الناري والأسود، وفقا للتقارير.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أنه وقع العثور على الخفاش الملون، Myotis nimbaensis، بعد أن انطلق العلماء في رحلة استكشافية عام 2018 لمسح موطن أنواع الخفافيش المهددة بالانقراض في دولة غينيا الواقعة في غرب إفريقيا.

وقال الدكتور جون فلاندرز، مدير تدخلات الأنواع المهددة بالانقراض في “بات كونسيرفيشن إنترناشونال”، وهي منظمة غير ربحية مقرها في أوستن بتكساس: “لقد كان نوعا من هدف الحياة بطريقة ما، هدف لم أتوقع حدوثه. كل الأنواع مهمة، لكنك تنجذب إلى الأنواع ذات المظهر الشيق، وهذا النوع مذهل حقا”.

We are thrilled to announce the discovery of a new species of a striking orange and black bat in a mountain range in West Africa. A group of scientists led by @AMNH and Bat Conservation International have discovered "Myotis nimbaensis" https://t.co/RV9mIBTaWl

ومع ذلك، فقد استغرق الأمر ما يقرب من عامين لتحديد أن خفاش Myotis nimbaensis كان نوعا جديدا. ووقعت تسميته نسبة إلى اسم جبال نيمبا في غينيا حيث جرى اكتشافه). وتم نشر التأكيد والتفاصيل حول الاكتشاف يوم الأربعاء 13 يناير، في مجلة American Museum Novitates.

وقال الدكتور إريك باكو فيلس، خبير الخفافيش في جامعة ماروا في الكاميرون، حسب الصحيفة: “عندما رأيته للمرة الأولى، اعتقدت أنه نوع شائع”.

وأشار العلماء إلى أنهم وجدوا الخفاش البرتقالي بلون اليقطين ممزوجا مع الخفاش البني المعتاد في الفخ، وكانوا يعتقدون في الأصل أنه مجرد خفاش ذي لون غريب.

وقال الدكتور فلاندرز: “في صباح اليوم التالي، التقيت بإريك، وفي نفس الوقت تقريبا، قلنا: هذا نوع جديد”.

ويوضح العلماء أن نحو 20 نوعا جديدا من الخفافيش يتم العثور عليها كل عام، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”. ولكن لا أحد منها يتمتع بمظهر ملفت للنظر مثل Myotis nimbaensis.

🚨 New research alert! A new species of a striking orange & black bat from the Nimba Mountains in West Africa has been described by scientists from the Museum & @BatConIntl.

🔖 Read more about the discovery of the species, Myotis nimbaensis, here: https://t.co/8eCumcfYh3 pic.twitter.com/B15DsWwlUa

— American Museum of Natural History (@AMNH) January 13, 2021