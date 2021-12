اكتشاف بكتيريا تحول النفط إلى غاز طبيعي

أعلن علماء الأحياء في حقل نفط صيني عن اكتشاف بكتيريا فريدة يمكنها تحويل النفط الثقيل إلى غاز طبيعي.

وأعلن الاكتشاف الفريد، رافائيل لاسو بيريز، الاختصاصي معهد “ماكس بلانك” لعلم الأحياء الدقيقة البحرية، وأكد أنه تم الوصول للاكتشاف من خلال دراسة عينات من النفط الثقيل أخذت من حقل “Shengli” في الصين، حيث اكتشف العلماء نوعا غير معروف سابقا من البكتيريا التي يمكنها أن تحلل النفط وتحوّله إلى غاز الميثان وهيدروكربونات غازية أخرى عند درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية، بحسب ما ذكر موقع “mpg”.

From the oilfield to the lab: How a special microbe turns oil into gases https://t.co/AW4VXfqpXS pic.twitter.com/TCsX4jAxI0

— Zyite.news (@ZyiteGadgets) December 22, 2021