اكتشاف ثغرة أمنية في طائرات "بوينغ"

أعلنت شركة للأمن السيبراني، عن اكتشاف ثغرة في أنظمة الكمبيوتر المستخدمة في بعض طائرات شركة “بوينغ”، تسمح للمتسللين بتعديل البيانات وتتسبب في وقوع الطيارين في تقديرات حسابية خاطئة خطيرة.

وحسب “رويترز”، قالت شركة “Pen Test Partenrs” للأمن السيبراني في تقرير، إنه يمكن لمتسللين أن يعبثوا بالإصدارات الأقدم من أداة رقمية تُستخدم لحساب سرعات الهبوط والإقلاع على بعض الطائرات.

وأضاف التقرير أن ذلك يمكن أن يحدث إذا تمكن المتسللون من اختراق “حقيبة الطيران الإلكترونية”؛ وهي جهاز لوحي يستخدمه الطيارون للتخطيط للرحلات الجوية.

وأوضح أنه “في حالة حدوث تعديل في البيانات، ولم يتم اكتشاف أخطاء التقدير الناتجة عن ذلك أثناء عملية الفحص أو التحقق المطلوبة من قبل الطاقم، يمكن أن تهبط الطائرة على مدرج قصير جدا، أو تقلع بسرعات غير صحيحة، مما قد يؤدي إلى ارتطام ذيل الطائرة بالأرض أو انحرافها عن المدرج”.

وبدوره، قال مستشار الأمن في الشركة أليكس لوماس، أمس الجمعة: “إن احتمال هذا التأثير على سلامة الطيران منخفض للغاية.. الطيارون مدربون على التعامل مع المواقف غير العادية”.

من جانبها، قالت بوينغ في بيان: إنها ليست على علم بأي طائرة تأثرت بالمشكلة لكنها أصدرت تحديثا برمجيا لمعالجتها.

وأكدت أن الخبراء نجحوا في معالجة وإصلاح هذه الثغرة.