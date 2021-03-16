اكتشاف ثقب أسود مع كتلة أكبر من الشمس بـ 3 ملايين مرة

يتجول ثقب أسود هائل مع كتلة يبلغ حجمها حوالي ثلاثة ملايين مرة أكبر من الشمس عبر مجرة بعيدة بسرعة 110,000 ميل في الساعة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

لاحظ الباحثون في مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية الثقب الأسود المضطرب في المجرة J0437+2456 ، التي تقع على بعد 230 مليون سنة ضوئية من الأرض.

ومن غير الواضح للفريق لماذا يتحرك الثقب الأسود، لأنه عادة ما يكون ثابتاً ، لكنهم يقترحون أنه قد يكون اندماج لثقبين أسودين.

وقال جيم كوندون ، عالم الفلك الراديوي من المرصد الوطني لعلم الفلك الراديوي الذي شارك في الدراسة: “قد نراقب آثار اندماج ثقبين أسودين كبيرين”.

“إن نتيجة هذا الاندماج يمكن أن تتسبب في ارتداد الثقب الأسود حديث الولادة ، وقد نراقبه في فعل الارتداد أو عندما يستقر مرة ثانية.”

لطالما افترض العلماء أن العجائب الكونية يمكن أن تتحرك عبر الفضاء ، لكن الإمساك بها وهي تتحرك أُثبت على أنه أمر شبه مستحيل.

ومع ذلك ، فإن هذا الاكتشاف الأخير هو ” أوضح حالة حتى الآن لثقب أسود هائل وهو يتحرك”.

وقال دومينيك بيسي ، عالم الفلك في مركز الفيزياء الفلكية الذي قاد الدراسة: “لا نتوقع أن تتحرك غالبية الثقوب السوداء الهائلة؛ عادة ما تكون مكتفية بالبقاء دون حركة”.

“إنّ الثقوب السوداء ثقيلة لدرجة أنه من الصعب دفعها إلى الحركة. ”

“فكر في مدى صعوبة ركل كرة البولينج لكي تتحرك أكثر من ركل كرة القدم، مدركاً أنه في هذه الحالة ، أنّ “كرة البولينج” هي أكبر بملايين المرات من كتلة الشمس الخاصة بنا، إنّ هذا يتطلب ركلة قوية جداً.”

بدأ الفريق هذا العمل من خلال مسح 10 مجرات بعيدة تجلس فيها الثقوب السوداء الهائلة في صميمها وعلى وجه التحديد تلك التي تحتوي على الماء داخل أقراص التراكم الخاصة بها، وهي الهياكل الحلزونية التي تدور إلى الداخل نحو الثقب الأسود.

وفيما تدور المياه حول الثقب الأسود ، فإنها تنتج شعاعاً يشبه الليزر من ضوء الراديو يعرف باسم ماسرز.

عندما يتمّ دراستها باستخدام شبكة مشتركة من هوائيات الراديو باستخدام تقنية تعرف باسم قياس التداخل الأساسي الطويل جداً (VLBI) ، يمكن أن يساعد ماسرز في قياس سرعة الثقب الأسود بدقة شديدة ، كما يقول بيسي.

هذا سمح للفريق بتحديد تسعة من أصل 10 ثقوب سوداء هائلة كانت ثابتة، مما ترك واحدة فقط يمكن أن تكون متجولة.

يقع الثقب الأسود في وسط المجرة J0437+2456 ويتحرك بسرعة حوالي 110000 ميلاً في الساعة.

على الرغم من أن الفريق يخمن أن الحركة يمكن أن تكون في أعقاب عملية اندماج أو ثقب أسود ثان لم يتم اكتشافه من قبل ، إلا أن هناك أيضاً احتمال أنه قد يكون نظاماً ثنائياً.

يقول بيسي: “على الرغم من كل التوقعات بأنها يجب أن تكون موجودة بالفعل وبكثرة ، فقد واجه العلماء صعوبة في تحديد أمثلة واضحة على الثقوب السوداء الضخمة الثنائية”.

“ما يمكن أن نراه في المجرة J0437+2456 هو واحد من الثقوب السوداء في حالة ازدواجية ، مع بقاء الثقب الآخر مخفياً لملاحظاتنا الراديوية بسبب افتقارها إلى انبعاث ماسرز.”

ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات في نهاية المطاف لتحديد السبب الحقيقي لحركة الثقب الأسود الهائلة غير العادية.