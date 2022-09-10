اكتشاف جبل جليدي مغطى بالحصى في أقصى شمال الكرة الأرضية

قال العالم الدنماركي رينيه فورسبرج إن ما كان يعتقد أنها جزيرة في أقصى شمال العالم، ليست جزيرة على الإطلاق وإنما جبل جليدي مغطى بالتراب والحصى.

واكتشف علماء دنماركيون وسويسريون الجبل الجليدي والذي كانوا يعتقدون أنه جزيرة، شمال جرينلاند العام الماضي. إلا أنه تم اكتشاف وجود ماء أسفله، مما يعني أنه في الواقع جبل جليدي.

وقال فورسبرج، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه تمت زيارة كل الجزر التي تم اكتشافها منذ عام 1978 في المنطقة، ولم يتضح أن أيا منها جزر حقيقية.

وفي العام الماضي، أطلق فريق تقصي سويسري دانماركي يقوم بدراسة المنطقة الواقعة في شمال جرينلاند اسم “جزيرة أقصى الشمال” على ما كان يعتقد أنها جزيرة تبلغ مساحتها 30 مترا في 60 مترا، والتي تقع على بعد نحو 800 متر شمال جزيرة “أووداك” والتي كانت تعتبر حتى ذلك الحين أقرب أرض إلى القطب الشمالي.

وقد أصبح وضع “أووداك” كجزيرة محل شك أيضا حاليا. ويقول العلماء إن جزيرة أخرى قريبة تسمى “كيكيرتات” هي أبعد جزيرة في أقصى شمال الأرض.