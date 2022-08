اكتشاف دليل قوي على وجود "كوكب محتمل" خارج مجرتنا!

أفادت تقارير بأن علماء الفلك ربما عثروا على أول كوكب اكتُشف خارج مجرة ​​درب التبانة، على بعد 28 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وربما اكتشف الخبراء الذين يستخدمون مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا وتلسكوب XMM-Newton التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، الكوكب في المجرة الحلزونية Messier 51 (M51)، والمعروفة أيضا باسم مجرة ​​Whirlpool.

ورصدت جميع الكواكب الخارجية التي اكتشفت حتى الآن (أكثر من 4000 منها) في مجرة ​​درب التبانة، على بعد أقل من 3000 سنة ضوئية من الأرض.

وقال بيان ناسا إنه إذا أكّد هذا الكوكب، فسيكون “أبعد بآلاف المرات من تلك الموجودة في مجرة ​​درب التبانة”.

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة، روزان دي ستيفانو، من مركز الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد: “نحاول فتح ساحة جديدة تماما للعثور على عوالم أخرى من خلال البحث عن مرشحين للكواكب بأطوال موجية للأشعة السينية، وهي استراتيجية تجعل من الممكن اكتشافها في مجرات أخرى”.

