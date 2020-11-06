اكتشاف كويكب يدور حول المريخ… جزء من القمر!

اكتشف علماء فلك أيرلنديون أن كويكباً يدور حول المريخ، من المحتمل أن يكون جزءاً قد انفصل عن القمر.

وصنف العلماء الكويكب “101429” على أنه من كويكبات طروادة، أي الأجرام السماوية الصغيرة المحاصرة في مناطق جاذبية متوازنة في المدارات القريبة من الشمس للكواكب، ما يسمى بـ”نقاط لاغرانج” (تقع على بعد 60 درجة أمام وخلف الكواكب)، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحتى الآن، تم تحديد 7681 كويكباً في النظام الشمسي، منها 7642 كويكباً في مدار كوكب المشتري، في الوقت نفسه، لدى المريخ، كما قال علماء الفلك، تسعة “أحصنة طروادة”.

وهكذا، قرر العلماء الأيرلنديون معرفة سبب احتلال الكويكب 101429 موقعاً منعزلاً، لهذا الغرض، استخدم المتخصصون مطيافاً خاصاً مثبتاً على تلسكوب طوله 8 أمتار في تشيلي.

وقارن العلماء أطياف الانعكاس البالغة 101.429 وكويكبات من عائلة يوريكا ووجدوا اختلافات طيفية واضحة، مما يشير إلى تركيبة مختلفة.

وخلص الخبراء إلى أن الطيف “101429” كان مشابهاً لطيف القمر، وفقاً لمجلة “إيكاروس”.

واقترحوا أن 101429 قد يمثل جزءاً قديماً من القشرة الصلبة الأصلية للقمر.

ومن الضروري مواصلة الرصد بمساعدة أجهزة قياس الطيف الأكثر قوة، للتوصل إلى استنتاج نهائي فيما يتعلق بأصل الكويكب.