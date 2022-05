اكتشاف مثير.. الأرض لديها قمر ثانِ “تائه”

توصلت دراسة جديدة نشرت في مجلة علمية رائدة، إلى معلومات مثيرة حول جزء تائه من كوكب القمر يدور حول كوكب الأرض.

وأكد العلماء في دراستهم الجديدة أن الكويكب الذي يحمل اسم “Kamo`oalewa” هو جزء من القمر وانفصل عنه في وقت سابق.

قمر ثان “تائه” يتأرجح حول الأرض

بحسب البحث الجديد المنشور في مجلة “Communications Earth & Environment” العلمية، فإن كويكبا صغيرا يدور بالقرب من الأرض قد يكون جزءا من القمر انفصل عنه خلال اصطدام قديم، ليشكل كويكبا مستقلا يدور في مسار محدد حول الأرض.

وقال الباحثون إن تأكيد ذلك سيجعل الكويكب أول جسم قريب من الأرض له أصل قمري معروف، ويمكن أن تساعد النتائج على تسليط الضوء على التاريخ الفوضوي لكوكبنا ورفيقه المليء بالندبات.

كيف نستطيع مشاهدة القمر التائه

بحسب مجلة “livescience” العلمية، فقد تم اكتشاف الكويكب عام 2016 ، باستخدام تلسكوب “PanSTARRS” في هاواي، وأطلق عليه العلماء اسم “Kamo`oalewa”، وهي كلمة من منطقة هاواي تعني “الجزء السماوي المتأرجح”.

The #asteroid 469219 Kamo`oalewa (2016 HO3) orbits the Sun in such a way that it behaves as a quasi-satellite of Earth. New @NASA-funded research by @uarizona indicates that it could be a fragment of our Moon. Read more: https://t.co/LCc79dexYi pic.twitter.com/13yfiYciAi

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) November 12, 2021