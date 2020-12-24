اكتشاف مصدر الترددات الصوتية تحت جليد أنتاركتيكا

اكتشف الباحثون في القارة القطبية الجنوبية أن فقمات Weddell هي الحيوان المسؤول عن أصوات غريبة قادمة من أسفل الجليد. وهذه الترددات الصوتية غير مسموعة بالنسبة للبشر، وفقا لبحث أجراه علماء الأحياء في جامعة أوريغون (UO).

والتقطت سنوات من التسجيلات التي أجريت بواسطة مرصد مباشر تحت الماء في McMurdo Sound، تسعة أنواع من غناء الفقمات فوق الصوتي اللوني، القادر على الوصول إلى 50 كيلوهرتزا.

ويمكن للبشر فقط اكتشاف النطاق الصوتي من 20 إلى 20 كيلوهرتزا.

وحدد الباحثون لأول مرة 34 نوعا من أصوات الفقمة على الترددات الصوتية في عام 1982، وربطوا الأصوات بالتفاعلات الاجتماعية.

وبدأ البروفيسور بول تشيكو، من معهد البيئة والتطور بجامعة UO، والمعد الرئيسي للدراسة، في تسجيل أصوات الفقمات ذات النطاق الصوتي في عام 2017 بعد الانتهاء من تركيب مرصد ماكموردو لعلوم المحيطات.

وبحسبما ورد كان باحثو محطة McMurdo ينامون كثيرا وهم يستمعون إلى إذاعات أصوات الفقمات الصوتية المنبعثة من الأسفل.

وقال البروفيسور تشيكو: “إن أصوات فقمات Weddell تخلق مشهدا صوتيا لا يُصدق تقريبا تحت الجليد. ويبدو حقا أنك في خضم معركة فضائية في أشعة الليزر”.

وكشف الميكروفون الرقمي ذو النطاق العريض الأكثر حساسية في المرصد، عن أصوات تردد أعلى أثناء مراقبة الفقمات.

وقالت الدكتورة ليزا مونجر، عالمة الأحياء البحرية في جامعة UO: “ظللنا نواجه أنواع الأصوات فوق الصوتية في البيانات. وأخيرا، اتضح لنا أن الفقمات كانت تستخدمها بالفعل بشكل منتظم”.

وحُددت 9 أنواع جديدة من الأصوات على أنها تتكون من عناصر صوتية مفردة أو متعددة لها ترددات أساسية فوق صوتية.

واكتُشف أحد عشر عنصرا، مثل الزقزقة والصفارات، فوق 20 كيلو هرتزا.

وتجاوز اثنان منها 30 كيلو هرتزا، وستة كانت دائما أعلى من 21 كيلو هرتزا، بينما وصلت صافرة واحدة إلى 44.2 كيلو هرتز وبدأت غردات تنازلية في نوع صوت آخر عند زهاء 49.8 كيلو هرتز.

وأضاف البروفيسور تشيكو: “كان من المدهش حقا أن باحثين آخرين فاتهم في الواقع جزءا من المحادثة”.

ومع ذلك، فإن ما تعنيه الأصوات بالموجات فوق الصوتية بالضبط في ذخيرة فقمات Weddell، ما يزال لغزا.

وتقول البروفيسور تشيكو إن إحدى النظريات هي أن الفقمات تنتج الأصوات ببساطة “لتبرز على كل ضوضاء التردد المنخفض، مثل التغيير إلى قناة مختلفة للتواصل”.

ويشير علماء أحياء آخرون إلى أنه يمكن استخدام الأصوات فوق الصوتية لتحديد الموقع بالصدى. وهذا هو نظام سونار عضوي تستخدمه الدلافين وبعض الحيتان والخفافيش للتنقل، لتجنب العقبات وتحديد مواقع أخرى – ويعتقد البروفيسور تشيكو أن هذه النظرية واعدة.

وقال: “تم بالفعل تخفيض إمكانية استخدام الفقمات نوعا من تحديد الموقع بالصدى على مر السنين. وأجرينا في الواقع الكثير من المناقشات الساخنة إلى حد ما في مجموعتنا حول ما إذا كانت الفقمات تستخدم هذه الأصوات فوق الصوتية في سلوكيات تشبه تحديد الموقع بالصدى أو كيفية استخدامها”.

ولا أحد حتى الآن متأكد من كيفية تنقل فقمات Weddell وإيجاد الطعام خلال شهور الظلام المطلق في شتاء أنتاركتيكا – ولا تقدم هذه الدراسة أيضا أي دليل على تحديد الموقع بالصدى، وذلك بحسب “إكسبريس”.