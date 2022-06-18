الآن بإمكانك إخفاء صورة حسابك في الواتساب عن المتطفلين!

أعلنت منصة واتساب هذا الأسبوع أنها تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه من قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم رؤية صورة ملفهم الشخصي، وحالة آخر ظهور.

وقبل الإطلاق الرسمي، كان إعداد الخصوصية الجديد متاحًا لعدد محدد من المستخدمين كجزء من إصدار تجريبي محدود.

وكان لدى المستخدمين سابقًا ثلاثة خيارات للخصوصية للاختيار من بينها لتحديد من يمكنه رؤية صورة ملفهم الشخصي، وحالة آخر ظهور.

وكانت الخيارات: الجميع وجهات الاتصال الخاصة بي ولا أحد. ولكن هناك الآن خيار رابع بعنوان جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء.

وباستخدام هذا الخيار الجديد، يمكنك استبعاد أشخاص محددين في جهات الاتصال الخاصة بك من رؤية صورة ملفك الشخصي، وحالة آخر ظهور.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا اخترت إخفاء حالة آخر ظهور لك عن الآخرين، فلن تتمكن من رؤية حالتهم أيضًا.

ويتم الآن طرح خيار الخصوصية الجديد لجميع مستخدمي آيفون وأندرويد في جميع أنحاء العالم. ويمكنك الوصول إليه من خلال الانتقال إلى قسم الخصوصية في إعدادات حسابك.

واتساب تتيح لك إخفاء حالة آخر ظهور عن أشخاص محددين

كما أعلنت واتساب هذا الأسبوع أنها تطرح أيضًا ميزات جديدة للمكالمات الجماعية. ويتيح لك التطبيق الآن كتم صوت أو إرسال رسائل إلى أشخاص معينين في مكالمة.

وأضافت واتساب أيضًا مؤشرًا مفيدًا جديدًا ليسهل على المستخدمين معرفة متى ينضم المزيد من الأشخاص إلى المكالمات الجماعية الكبيرة.

ويأتي إطلاق هذه الميزات الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه واتساب في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها تتيح للمستخدمين نقل سجل المحادثة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية من أندرويد إلى آيفون عبر تطبيق شركة آبل المسمى Move to iOS.

وقبل هذا التوسيع، كان لدى المستخدمين خيار نقل الدردشات فقط من آيفون إلى أندرويد. وتطرح المنصة الآن القدرة على نقل بيانات واتساب من أندرويد إلى آيفون في مرحلة تجريبية.

وكان من السهل نقل بيانات واتساب من آيفون إلى آيفون آخر، أو من أندرويد إلى أندرويد آخر. ولكن كان على المستخدمين إيجاد حلول بديلة صعبة عند الانتقال من أندرويد إلى آيفون. وتعمل الأداة الجديدة على حل هذه المشكلة وتسهيل إجراء التبديل.