الآن … Amazon One تصل للمزيد من متاجر Amazon Go

قدمت شركة أمازون في شهر سبتمبر الماضي نظام الدفع دون لمس المسمى Amazon One، الذي يقرأ راحة يدك لمصادقة عمليات الشراء في متاجر البيع بالتجزئة في أمازون.

ويبدو أن هذه التقنية تسير على ما يرام لدرجة أن الشركة قررت توسيعها، على الأقل في مقرها الرئيسي في سياتل.

وتأتي تقنية التعرف على راحة اليد دون لمس Amazon One إلى موقع Amazon Go في ماديسون وماينور، على أن تتوسع إلى موقعين إضافيين في الأسابيع المقبلة.

وقالت أمازون: إن لديها تعليقات رائعة من العملاء حول ملاءمة نظام Amazon One، كما وصفتها بأنها أكثر صحية من الأنظمة الأخرى بفضل وظيفة عدم اللمس.

وبالنظر إلى أنه لا يمكن ربط هوية الشخص بشكل مباشر ببصمة راحة اليد، فمن الواضح أنها أكثر تمحورًا حول الخصوصية أيضًا.

وتلغي التقنية الحاجة إلى الكاميرات والهاتف الذكي والتدابير الأمنية الأخرى للدفع في متاجر Amazon Go الخالية من أمين الصندوق.

وقد تصل تقنية التعرف على راحة اليد Amazon One في النهاية إلى تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية وتتوسع لتشمل متاجر أمازون الأخرى الفعلية في المستقبل.

وفي الوقت الحالي، تتوفر التقنية ضمن ستة مواقع Amazon Go و Amazon Go Grocery و Amazon Books و Amazon 4-star، ومن المفترض أن تصل التقنية في الأسابيع المقبلة إلى متجرين آخرين من متاجر Amazon Go.

وتستخدم التقنية راحة يدك للتعرف عليك باستخدام مزيج من تفاصيل مساحة سطح راحة اليد، مثل الخطوط، مع أنماط الوريد لإنشاء توقيع راحة اليد.

وفي حين أن العديد من الشركات قد جربت القياسات الحيوية للتعرف على راحة اليد على مر السنين، فإن وجود أمازون القوي للبيع بالتجزئة يمكن أن يساعد في جعل توقيع راحة اليد حقيقة واقعة.

وتستخدم التقنية أجهزة مسح الصور التي تتضمن خوارزميات الرؤية الحاسوبية لالتقاط وتشفير صورة راحة اليد.

ولا تحتاج إلى حساب في أمازون لاستخدام الخدمة، وتقتصر الحاجة على رقم هاتف وبطاقة ائتمان.

ويمكن للمستخدمين حذف بيانات المقاييس الحيوية الخاصة بهم من بوابة الشركة عبر الإنترنت، إذا لم يعودوا يرغبون في استخدام الخدمة.

وتعمل أمازون على هذه الخدمة منذ سنوات، وذلك بعد أن تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع لتقنية التعرف على راحة اليد في نهاية عام 2019.