الأربعاء 12 رجب 1445 ﻫ - 24 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية تواصل الصعود بفضل أرباح شركات التكنولوجيا

منذ 58 دقيقة
A A A
طباعة المقال

افتتحت الأسهم الأوروبية، صباح اليوم الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، على ارتفاع كبير مدعومة بأسهم التكنولوجيا بعد أن سجلت شركة البرمجيات ساب وشركة تصنيع معدات تصنيع الرقائق إيه.إس.إم.إل القابضة أرباحا قوية.

وبحسب وكالة رويترز، فإن المؤشر ستوكس ارتفع 600 الأوروبي (0.8 بالمئة) بحلول الساعة 08:18 بتوقيت جرينتش.

ويترقب المستثمرون الأرباح التي بدأ الإعلان عنها إذ ارتفع سهم شركة إيه.إس.إم.إل القابضة الهولندية حوالي ستة بالمئة بعد أن تجاوزت تقديرات أرباح الربع الرابع وسجلت أفضل طلبياتها الفصلية.

وارتفعت أسهم ساب 7.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة البرمجيات الألمانية عن زيادة أرباح التشغيل لعام 2023 وأعلنت عن خطة إعادة هيكلة لعام 2024 ستؤثر على 8000 وظيفة في دفعة نحو الذكاء الاصطناعي.

وكانت أسهم التكنولوجيا أكبر الرابحين بين القطاعات، مرتفعة 3.4 بالمئة.

وعزز الشهية للمخاطرة تصريحات للبنك المركزي الصيني بإنه سيخفض حجم السيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات اعتبارا من الخامس من فبراير شباط، إذ يعزز صناع السياسات جهودهم لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

وارتفعت أسهم الشركات الفاخرة المنكشفة على الصين بما في ذلك إل.في.إم.إتش ومجموعة كرينج وشركة ريتشمونت بما يتراوح بين 0.7 بالمئة و1.9 بالمئة.

المصدر: رويترز

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    إيلون ماسك
    بعد تعرض منصته لانتقادات.. إيلون ماسك يزور معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز
    الملياردير الأميركي إيلون ماسك
    ماسك: إكس تحتوي على أقل قدر من المحتوى المعادي للسامية
    قمر صناعي
    إعلام رسمي: إيران نجحت في إطلاق القمر الصناعي "ثريا"

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    ضربة نوعية.. حزب الله يرد على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا
    تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
    غزة تحت النار
    تفاصيل كمين الموت في غزة.. كيف قُتل أكثر من 20 جندياً إسرائيلياً بما صنعت أيديهم؟
    طقس لبنان
    ثلوج ومنخفض حاد.. ماذا تحمل العاصفة “Daniella” معها إلى اللبنانيين؟