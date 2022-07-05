الأصول الأوروبية تمنح سوق الكريبتو "قبلة الحياة".. وبيتكوين ترتفع

شهدت العملات الرقمية خلال الأيام القليلة الماضية العديد من التقلبات، وتباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الثلاثاء، في محاولة للصمود أمام معدلات الفائدة المرتفعة للدولار في مواجهة التضخم.

وكان لقانون “سوق الأصول الرقمية” الأوروبي دورا بارزا في منح سوق الكريبتو “قبلة الحياة” بعدما هجره المستثمرين في ظل معدل مخاطر مرتفع وخسارة عملة بيتكوين نحو 60% من قيمتها خلال العام الجاري، بالإضافة إلى انهيار عملة تيرا/دولار والتي كانت بمثابة الضربة القاصمة.

وتحاول أوروبا خلال الفترة الأخيرة لإعطاء سوق العملات المشفرة الصبغة الشرعية عبر قانون “سوق الأصول الرقمية”، وفي المقابل تستفيد “القارة العجوز” من الضرائب على تداول الأموال في هذا السوق شبه السري والذي عاش لفترة طويلة بعيدا عن الرقابة، وهي محاولة من دول الاتحاد الأوروبي للرقابة على عمليات غسيل الأموال، وخصوصا فيما يتعلق بالمليارديرات الروس ومحاولاتهم للإفلات من العقوبات الأوروبية على خلفية الحرب الأوكرانية.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم بنسبة 3.89% لتصل إلى 899.83 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية سجلت نحو 61.75 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

سعر بيتكوين اليوم

صعد سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم الثلاثاء 5 يوليو/ تموز 2022 بنسبة 3.66% ليصل إلى 19,888.67 دولار، كما قفزت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى 379.89 مليار دولار.

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة الرقمية الأكبر في العالم تراجعت بنحو 58% منذ بداية العام، وهو أكبر تراجع ربع سنوي لها منذ الربع الثالث من 2011، عندما كانت بيتكوين مجرد وليد جديد.

أسعار العملات المشفرة اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 6.98% مسجلًا 1131.80 دولار.

وزاد سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 5.59% ليبلغ 229.81 دولار.

وانتعش سعر عملة الريبل XRP بنسبة 1.82% ليسجل 0.3217 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 1.39% ليصل إلى 0.4563 دولار.

وزاد سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.93% ليصل إلى 6.83 دولار.

وارتفع سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 1.36% ليصل إلى مستويات 0.06737 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.

وكان سعر عملة بيتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم) قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.