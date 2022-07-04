الأفضل للعام الثاني على التوالي.. آبل تكتسح نتفليكس وديزني

منح مستخدمو موقع تقييم الأفلام IMDB الأمريكي مسلسلات منصة “أبل تي في” لقب الأفضل، للعام الثاني على التوالي.

ووفقاً لموقع “تي 3” الأمريكي، كشفت دراسة تحليلية أمريكية تعتمد على إحصاء تقييم الجمهور لعروض منصات البث المختلفة على موقع IMDB، أن منصة “أبل” هي الفائزة.

وتخبرك الدراسة بعناوين المسلسلات التي تحتوي عليها كل منصة بث، ونسبة التقييمات ليس فقط لكل منصة بث ولكن لأنواع مسلسلات محددة.

وذكر الموقع أن منصة “أبل” لديها أعلى تقييم لمسلسلاتها، ولكنها من ناحية بند التكلفة مقابل القيمة ليست بنفس جودة منصة البث الإلكتروني “نتفليكس”.

وأوضح الموقع السبب، أن اشتراك “نتفليكس” يناسب الجميع وفي نفس الوقت، يمنح الجمهور بين الحين والآخر عروضاً ذات جودة عالية.



وأضاف أن “أبل” سجّلت تقييماً مرتفعاً في الدراسة بالنسبة للمحتوى العائلي، ورغم ذلك ما زالت منصة “ديزني بلس” تحافظ على شعبيتها الكبيرة وسط الأطفال، بفضل تضمنها مكتبة ضخمة من أفلام ومسلسلات الكارتون.

وتظهر الدراسة أن منصة HBO Max هي أعلى منصة تصنيف عبر 11 فئة مختلفة، بينما تمتلك منصة “أبل” مكتبة المحتوى الأعلى تصنيفاً ولكنها الأصغر من حيث أعمال الحركة والمغامرة والحرب.

وارتفع متوسط تصنيف منصة “أبل” للدراما من 3.9 في عام 2021 إلى 7.34 في عام 2022، وتحتل منصة “أمازون برايم” المرتبة الأولى في الرسوم المتحركة.

وفي الوقت نفسه، تمتلك شبكة “ديزني بلس” أعلى برامج تلفزيون الواقع تقييماً ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى إدراجها لبرامج “ناشونال جيوجرافيك”.

وزادت منصة “أبل” كتالوج التلفزيون الخاص بها بنسبة 55.78%، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في حصولها على الأفضلية.