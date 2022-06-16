الأكثر تورّطًا.. تسلا تتصدّر بلاغات حوادث السير في أميركا

أصدرت هيئة سلام الطرق السريعة في الولايات المتحدة بياناتها، وأظهرت أن سيارات تسلا ذاتية القيادة تصدّرت البلاغات المسجلة.

في التفاصيل، أظهرت البيانات تعرض سيارات تسلا ذاتية القيادة إلى نحو 70% من إجمالي البلاغات المسجلة بين تموز 2021 وأيار 2022.

وأشار التقرير الذي أصدرته الهيئة إلى أن عدد الحوادث المتسبب فيها أنظمة القيادة الذكية بلغ 392 حادثة خلال مدة 10 أشهر، من بينها 273 حادثة تسببت بها نظام القيادة الآلي AutoPilot.

وكانت سيارات هوندا متورطة في 90 حادثة، وفي المركز الثالث تأتي إصدارات متنوعة من سيارات “سوبارو”، بينما تسبب سيارات مصنعين آخرين، مثل فورد وجنرال موتورز وفولكس فاجن وتويوتا، في 5 حوادث أو أقل خلال المدة المذكورة.

وذكر التقرير أن 5 من حوادث سيارات تسلا ذاتية القيادة، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تسببت في وقوع ضحايا، لافتًا الى أن إصابة أنظمة القيادة الذاتية للسيارات بأعطال تقنية تسببت في 130 حادثاً، من بينها 108 حوادث مع سيارات أخرى، و11 مع مستخدمي الطرق الأكثر عرضة للتضرر، مثل قائدي الدراجات والمشاة.

ويأتي التقرير كرد من جانب الهيئة الأميركية على قرار بضرورة إلزام مصنعي السيارات بالإبلاغ عن أي حادث تصادم، في حال كان نظام القيادة الذاتية مُفعلاً خلال توقيت الحادث.

وتأمل هيئة سلامة الطرق الأميركية أن البيانات الجديدة ستدعم اتجاه قائم بشكل أكبر على المعلومات الموثقة، بحيث تُطبّق أنظمة القيادة الذاتية بشكل أكثر أمانا ومسؤولية، وذلك يتضمن سن التشريعات القانونية والخلفية المعرفية اللازمة لتحسين تجربة مستخدمي السيارات الذكية مع الحفاظ على سلامة الطرق.

وقال ستيفن كليف، رئيس الهيئة في التقرير، إن البيانات الجديدة لا تقدم صورة واضحة عن الوضع الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 830 ألف سيارة من سيارات تسلا تحمل نظام “أوتو بايلوت” للقيادة الذاتية في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن “تسلا” تعد هي صاحبة نصيب الأسد من تلك الحوادث.

وأرجع التقرير تراجع نسبة الحوادث التي تشارك فيها أنظمة القيادة في سيارات شركات مثل فورد وجنرال موتورز وغيرها، إلى أن الأنظمة تعتبر ميزة اختيارية يحتاج قائد السيارة لشرائها بشكل منفصل، بينما في سيارات تسلا نظام “أوتوبايلوت” ميزة أساسية متوفرة بها بشكل افتراضي.

كذلك، طالبت هيئة سلامة الطرق مصنعي السيارات الكهربائية الذكية بالإبلاغ عن الحوادث المشكوك في تورط أنظمة القيادة الذاتية في وقوعها، خصوصاً تلك التي تثبت البيانات أن أنظمة القيادة الذاتية كانت مُفعلة خلال 30 ثانية قبل وقوع الحادث.