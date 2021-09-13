الألومنيوم.. ما سبب الارتفاع الكبير في أسعار هذا المعدن الخفيف؟

لامست أسعار الألومنيوم اليوم مستوى ثلاثة آلاف دولار للطن للمرة الأولى منذ عام 2008 إذ غذت قيود على الإنتاج في الصين، أكبر منتج للمعدن، مخاوف من نقص في المعروض.

وبحسب موقع “فوربس”، فقد قفزت أسعار المعدن الخفيف الوزن المستخدم في التغليف والتشييد 50% هذا العام وحوالي 15% في ثلاثة أسابيع فقط مع اقبال المضاربين على شرائه.

وبعد أن لامست مستوى 3 آلاف دولار للطن أثناء الجلسة، تراجعت العقود القياسية للألومنيوم في بورصة لندن للمعدن 1% إلى 2893.00 دولارا بعد الظهر.

وقبل أن تجتاح أزمة سلاسل الإمداد العالم في أعقاب جائحة كوفيد-19، كان شراء القطع والأجزاء الصغيرة لخط التجميع في كثير من الأحيان سهلاً لا يقتضي سوى الطلب والانتظار بضعة أيام أو، على الأكثر، بضعة أسابيع للاستلام. لكن الأمر لم يعد كذلك.

أصبح النقص في المعادن والبلاستيك والخشب وحتى قوارير المشروبات هو المعتاد الآن.

وكانت نتيجة ذلك انتظار استلام المواد التي كانت وفيرة في السابق، إذا كان بإمكانهم الحصول عليها أصلًا. لدى راش أكوام من الخيام لا يمكنها شحنها لأنها لا تستطيع الحصول على أنابيب الألمنيوم المناسبة لإطاراتها، على سبيل المثال، بينما يفتقر البعض الآخر إلى أدوات التثبيت المناسبة.

إلى جانب النقص، تأتي الزيادات الضخمة في الأسعار، ما أجّج المخاوف من حدوث موجة من التضخم المستمر.

ثمة نزاع متزايد بين واضعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن كيفية قياس التأثير طويل المدى على الأسعار. إذ إن بعض واضعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي مقتنعون أكثر من غيرهم بأن ضغوط الأسعار سوف تنحسر بعد حل بعض اضطرابات سلسلة الإمداد. ويمكن أن تؤثر كيفية تطور هذا النزاع على مدى سرعة تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليل وتيرة عمليات شراء الأصول التي انطلقت في بداية الجائحة، ومدى سرعة رفع معدل الفائدة من مستواه الحالي القريب من الصفر.

وقد أطلقت شركة Diamond Brand، التي تملكها لورين راش، للتو خطًا جديدًا من خيام السفاري الراقية التي تسمى Limal، تتسم بالسماكة مع فتحات التهوية وأدوات التثبيت، والتي يطلبها المخيمون المتميزون. لكن هذا يعني استخدام الكثير من المشابك. وهذه مشكلة، لأن المشبك الأسود يأتي بعدد من الأشكال، اعتمادًا على نوع البلاستيك الخام المستخدم في صنعه. قالت راش: “إذا كان لديّ مخزون قديم ووضعته مع آخر جديد، فلن تتناسق الألوان”.

كانت راش وغيرها من المنتجين المحليين جزءًا من منتدى واسع النطاق مؤخرًا مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، الذي ركز على التحديات التي تواجه تعافي اقتصاد الولايات المتحدة، والتي تفرضها مشكلات سلسلة الإمداد، والتي لم يتم حلها بالسرعة التي كان يأملها واضعو السياسات.

طالَ النقص كل شيء من الجرافات إلى المشروبات. حذرت شركة Caterpillar Inc لصناعة المعدات الثقيلة في يوليو/ تموز من أن أرباحها ستعاني في الربع الحالي جزئيًا بسبب ارتفاع أسعار المكونات التي يصعب الحصول عليها. وقالت الشركة إنها تبحث عن طرق للحصول على إمدادات من مصادر غير تقليدية للتعامل مع نقص المواد البلاستيكية الخام وأشباه الموصلات.