الأمم المتحدة تؤكد: ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي اختفى بشكل كامل

أعلنت الأمم المتحدة أن ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي، الذي بلغت مساحته مستوى قياسيا في خريف عام 2020، اختفى تماما في نهاية شهر كانون الاول الماضي.

La @WMO confirma que el agujero de #ozono #antártico se cerró el 28 de diciemre, 4 meses después de que se abriese, siendo el de este año el agujero más longevo desde que se tienen registros. https://t.co/ccbKH1e9Xv — aemet_antartida (@aemet_antartida) January 7, 2021

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة لهذه المنظمة الأممية، إنها تؤكد ما أعلنته يوم 6 كانون الثاني الجاري بأن “ثقب الأوزون في القطب الجنوبي التأم بعد 4 أشهر من ظهوره” موضحة أنه “الأضخم منذ أن بدأ الرصد” في هذا المجال.

The #ozone hole over the #Antarctic is one of the largest and deepest in recent years, per @CopernicusECMWF, @NASAEarth, @environmentca and WMO's Global Atmosphere Watch network.

Analyses show the hole has reached its maximum size for the year.

Details https://t.co/QjU9BqIhcZ pic.twitter.com/dc4dGQK4rA — World Meteorological Organization (@WMO) October 6, 2020

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد حذرت في مقر الأمم المتحدة بجنيف في شهر كانون الاول من العام الماضي، بعد دراستها الغلاف الجوي بالتعاون مع وكالة “كوبرنيكوس” لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي، حذرت من كون ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي قد وصل إلى أقصى مداه عام 2020 وأصبح من بين الأكبر والأعمق في السنوات الأخيرة، وذلك بحسب RT.