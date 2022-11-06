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الأمم المتحدة تدعو ماسك إلى حماية حقوق الإنسان في تويتر

منذ 43 دقيقة
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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بعث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (السبت 5-11-2022) برسالة مفتوحة إلى إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، يحثه فيها على “ضمان أن تكون حقوق الإنسان شيئا أساسيا بالنسبة لإدارة تويتر”.

وسرحت تويتر نصف عدد العاملين بها أمس الجمعة. وقال موظفو شركة التواصل الاجتماعي في تغريدات إن الفريق المعني بحقوق الإنسان كان من بين المتضررين، في تطور وصفه تورك بأنه ليس “بداية مشجعة”.

وقال المفوض السامي في الرسالة “تويتر جزء من ثورة عالمية غيرت طريقة تواصلنا… لكنني أكتب بقلق وخوف على مجالنا الرقمي العام ودور تويتر فيه”.

وأضاف “مثل كل الشركات، تويتر بحاجة إلى فهم الأضرار المرتبطة بمنصتها واتخاذ خطوات لمعالجتها… احترام حقوقنا الإنسانية المشتركة يجب أن يضع حواجز الحماية أمام استخدام المنصة وتطورها”.

وتابع “باختصار، أدعوكم إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان شيئا أساسيا بالنسبة لإدارة تويتر تحت قيادتكم”.

واختتم تسريح العاملين أمس الجمعة أسبوعا سادته حالة من الفوضى وعدم اليقين بشأن مستقبل تويتر تحت إدارة ماسك، أغنى شخص في العالم، الذي كتب في تغريدة أمس الجمعة أن الخدمة تشهد “انخفاضا هائلا في الإيرادات”.

    المصدر :
  • رويترز

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