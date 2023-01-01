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الأول من نوعه.. تطبيق إلكتروني يسهم في إنقاذ المخطوفين

منذ 38 دقيقة
تطبيقات- تعبيرية

تطبيقات- تعبيرية

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كشفت مطورة برامج أمريكية عن تطبيق جديد يساعد في الوصول إلى الأشخاص المفقودين أو المخطوفين بشكل أسرع.

إليزابيث سمارت، المبرمجة الأمريكية، طورت التطبيق الذي يساعد في الوصول إلى الأشخاص المفقودين أو المخطوفين، بعد أن عانت في طفولتها من تجربة اختطاف قبل أن يتم تحريرها، بحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

وأطلقت “سمارت” التطبيق المسمى “جارديان” في الولايات المتحدة لمساعدة العائلات في تحديد موقع أي فرد مفقود منها.

فعند اكتشاف فقدان شخص ما يقوم مستخدم جارديان بإرسال تنبيه فوري للمستخدمين الآخرين المتواجدين في الجوار، مما يعني بدء عملية البحث عن الشخص المفقود في أقرب وقت وهو ما يساعد في سرعة الوصول إليه.

وتقول سمارت: “كلما زادت سرعة الإبلاغ عن الاختفاء زادت فرص العثور عليه بسرعة”.

وتؤكد أن تطبيق “جارديان” لا يستهدف أن يكون منافسا لنظام الإبلاغ عن المفقودين “أمبر ألرت”، الذي بدأت سمارت العمل معه قبل سنوات بعد إنقاذها من الاختطاف، لكن نظام أمبر ألرت يلتزم بمعايير محددة يجب تحقيقها قبل إرسال الإبلاغ عن الاختفاء.

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