الإدارة الأميركية تمدد المهلة لتيك توك

بعدما منحت الإدارة الأميركية شركة “تيك توك” 14 يوماً لتنهي الاتفاقية التي أتت لتطبيق أمر رئاسي صدر في أغسطس، مددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، المهلة التي منحتها لشركة “بايت دانس” لإنهاء صفقة بيع عمليات تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة.

ويمنح التمديد الجديد “بايت دانس” أسبوعا إضافيا لإنهاء صفقتها مع شركتي “وولمارت” و”أوراكل”. ومنحت الإدارة الأميركية سابقاً الشركة الصينية تمديدا لـ 14 يوما كي تنهي الاتفاقية التي أتت لتطبيق أمر رئاسي صدر في أغسطس، تنتهي الجمعة.

وقالت الشركة أن المهلة الجديدة تنتهي في 4 ديسمبر.

وقامت الإدراة الأميركية بالتهديد بحظر التطبيق داخل الولايات المتحدة بسبب مخاوف باختراق الحزب الشيوعي الصيني بيانات المستخدمين الأميركيين.

وتوفر الصفقة فرصة لمواصلة استخدام التطبيق في أميركا بتوفر شركة فرعية تديرها شركات أميركية.