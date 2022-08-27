الإعلان عن الجهاز اللوحي المتميز "TCL TAB 10 5G"

كشفت شركة TCL الصينية عن جهازها اللوحي المتميز TAB 10 5G، حيث يتميز بأنه ميسور التكلفة من الشركة للولايات المتحدة، إذ يحتوي على شاشة Full HD+ كبيرة بحجم 10.1 بوصة مع أوضاع عرض مدمجة مصممة لتوفير الراحة البصرية.

يتم تشغيل الجهاز اللوحي بواسطة معالج MediaTek Kompanio 800T، ويحتوي على بطارية بقوة 8000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وإعداد مكبر صوت مزدوج.

يعمل الجهاز بنظام Android 12 ويحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت بالإضافة إلى 32 جيجابايت للتخزين يمكن توسيعها حتى 512 جيجا بايت عبر بطاقة MicroSD.

يأتي الجهاز اللوحي بتصميم نحيف ويزن حوالي 490 جرامًا.

يتوفر TCL TAB 10 5G باللون الرمادي ويكلف 299 دولارًا أمريكيًا لإصدار 4 جيجابايت/64 جيجابايت. وسيكون متاحًا للشراء في 26 أغسطس من T-Mobile و Metro by T-Mobile.