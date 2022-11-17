الإمارات تطلق أول مهمة إلى سطح القمر

ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، موعد انطلاق أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر.

وكشفت تغريدة نشرها مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء، عبر تويتر، أن موعد انطلاق المهمة سيكون يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشار المركز إلى أن إطلاق المهمة سيكون من المجمع رقم 40 في قاعدة “كيب كانافيرال” الفضائية في الولايات المتحدة عند الساعة 12:46 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

ستنطلق أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر في 28 نوفمبر الجاري من المجمع رقم 40 في قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في الولايات المتحدة عند الساعة 12:46 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.#مشروع_الإمارات_لاستكشاف_القمر#الإمارات_إلى_القمر pic.twitter.com/Lk45KVFNs3 — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) November 17, 2022

ويتزامن ذلك الإعلان مع إطلاق وكالة “ناسا” الأمريكية، الأربعاء، صاروخها الفضائي الأقوى والأضخم “أوريون” نحو القمر، في أول مهمة غير مأهولة منذ “أبولو 12”.

وهنأ مركز محمد بن راشد للفضاء فريق المهمة في تغريدة جاء فيها: “نهنئ فريق مهمة Artemis I على نجاح إطلاق مركبة Orion، على متن أقوى صاروخ تم استخدامه إلى اليوم في مهمات الفضاء”.

وأضاف المركز: “المهمة ستصل إلى أبعد نقطة بلغتها مركبة فضائية مصممة للمهمات البشرية، وستمهد لإعادة البشر إلى سطح القمر مرةً جديدة”.

نهنئ فريق مهمة Artemis I على نجاح إطلاق مركبة Orion، على متن أقوى صاروخ تم استخدامه إلى اليوم في مهمات الفضاء. المهمة ستصل إلى أبعد نقطة بلغتها مركبة فضائية مصصمة للمهمات البشرية، وستمهد لإعادة البشر إلى سطح القمر مرةً جديدة. pic.twitter.com/68AmMAoZ8K — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) November 16, 2022