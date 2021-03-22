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الإمارات تطلق بنجاح القمر الصناعي النانومتري "دي إم سات 1"

22 - مارس - 2021
آخر تحديث: 22 - مارس - 2021 9:17 صباحًا
الإمارات تطلق بنجاح القمر الصناعي النانومتري "دي إم سات 1"

الإمارات تطلق بنجاح القمر الصناعي النانومتري "دي إم سات 1"

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أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء وبالتعاون مع بلدية دبي، الإثنين، بنجاح القمر الاصطناعي النانومتري “دي إم سات 1”.

وانطلق القمر من ميناء بايكونور الفضائي في جمهورية كازاخستان على صاروخ الإطلاق “سايوس”.

أهداف المهمة

ويهدف القمر الاصطناعي إلى توظيف تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز منظومة الرصد البيئي على مستوى الإمارات إضافة إلى رصد تراكيز الجسيمات العالقة في الغبار ورصد تراكيز الغازات المسببة لظاهرة التغير المناخي “ثاني أكسيد الكربون و الميثان وبخار الماء”.

وكانت بداية المشروع عام 2016 بوضع الاحتياجات الخاصة ببلدية دبي لدراسة الهواء من خلال الأقمار الاصطناعية وبالتعاقد مع جامعة تورنتو لبناء القمر.

مميزات القمر

ويتميز القمر بصغر حجمه حيث يبلغ وزن القمر الصناعي النانومتري DMSAT-1 حوالي 15 كيلوجرام وسيقوم بالتقاط صور بدقة 40 م من خلال 3 نطاقات متعددة الأطياف يدور 14 دورة حول الأرض في اليوم الواحد على ارتفاع 550 كم من سطح الأرض يكون عمره الافتراضي لأداء مهامه من 2-3 سنوات.

ويحمل القمر 3 أجهزة مزودة بكاميرات عالية الدقة ونظام لتحديد المواقع، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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