الإيموجي الأكثر استخداما في 2021

الإيموجي ليس مجرد صورة أو حتّى تعبير عن كلمة، ولكنها إشارة للحالة العاطفية التي تختبرها بينما تتحدث مع شخص لا تراه، وأصبح من الأدوات المستخدمة بشكل كبير على مواقع التواصل.

كشفت دراسة أجراها موقع الإحصائيات Unicode Consortium، عن الإيموجي الأكثر استخداما خلال العام عبر المحادثات الإلكترونية.

ونقل موقع “ذا “فيرج” المختص بأخبار التقنيات نتائج الدراسة، التي كشفت عن تصدر الإيموجي الضاحك مع دموع الفرح لقائمة الأيقونات الإلكترونية المعبرة الأكثر استخداما خلال عام 2021.

والقائمة شهدت بحسب الموقع تراجعا كبيرا في مركز إيموجي الوجه المبتسم التقليدي، بخروجه من الأيقونات الـ20 الأوائل هذا العام، وتراجعه للمركز الـ28.

وجاء في المركز الأول بالقائمة، الوجه الضاحك مع دموع الفرحة، وفي المركز الثاني للأيقونات الأكثر استخدام، جاء القلب الأحمر.

ثم الوجه الضاحك المائل مع دموع الفرح في المركز الثالث، وفي المركز الرابع أيقونة الوجه الباكي بغزارة، ثم أيقونة الوجه الباعث لقبلة، في المركز الخامس.

ومن بعدها في المركز السادس أيقونة الوجه المبتسم المحاط بقلوب صغيرة، ثم في المركز السابع أيقونة الوجه المبتسم بعين من القلوب، وفي المركز الثامن أيقونة الوجه المبتسم بنشوة، وفي المركز التاسع الوجه المبتسم مع ظهور الأسنان.

